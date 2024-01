Lumimyräkkä liikkumassa koilliseen – ajokeli on paikoitellen erittäin huono, näkyvyys heikentynyt

Keskiviikkoiltana Suomen länsi- ja lounaisrannikolle saapunut lumimyräkkä liikkuu hiljalleen kohti maan koillisosia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lumisadealueen perässä tulee kuitenkin vielä lumikuuroja.

Päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoi puoli yhden aikaan iltapäivällä STT:lle, että yhtenäisempi sadealue liikkui Espoon tietämillä, josta se ulottui Satakunnan pohjoisosiin asti.

– Siinä näyttää sitten tulevan perässä vielä aika rapsakankin näköisiä lumikuuroja Saaristomereltä Turun suuntaan, Tuomala kertoi.

– Tilanne varmaan jatkuu vielä jonkin aikaa, kun lounaisvirtaus tuo kuuroja mereltä.

Lunta on pyryttänyt maan lounais-, etelä- ja kaakkoisosissa torstaina varsin runsaasti. Esimerkiksi Espoon Nuuksiossa lunta on tullut 12 tunnin aikana 20 senttiä. Kouvolassa kertymä on samalta ajalta 17 senttiä.

Varsinais-Suomessa Kemiönsaaressa puolestaan oli mitattu jo ennen aamukahdeksaa 21 sentin lumikertymä.

– Sateen intensiteetti vaikuttaisi olevan nyt aika reippaan näköistä erityisesti Kymenlaakson suunnalla, miksei Espoossakin, Tuomala sanoi.

– Näkyvyys on tippunut paikoitellen alle kilometriin Espoossa. Myös maan lounaisosissa näkyvyys on ollut lumikuuroissa alle kilometrin luokkaa.

Pyryt alkavat hellittää iltapäivällä

Idässä sadealueen reuna oli Tuomalan mukaan yltänyt puoli yhden aikoihin Joensuun paikkeille. Kuopiossa oli siihen mennessä ehtinyt pyryttää jo jonkin aikaa.

Lumimyräkkä liikkuu päivän mittaan kohti pohjoista. Tuomala ennustaa, että sadealue voisi iltapäivällä yltää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tietämille. Illalla sateita saattaa osua eteläiseen Lappiinkin, mutta Tuomalan mukaan kertymät ovat vähäisiä.

– Sateiden suurin intensiteetti alkaa hiipua iltapäivän tunteina lännestä alkaen.

– Sadealue näyttää liikkuvan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueille, jonne tulee muutaman sentin lumikertymiä iltapäivän ja illan aikana.

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta tai mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä koko maassa lukuun ottamatta Lappia, jossa sää on tänään enimmäkseen poutainen.

Ei isoja onnettomuuksia

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin tieliikennekeskuksesta kerrottiin kahden aikaan iltapäivällä STT:lle, että myräkkä ei ole aiheuttanut suurempia onnettomuuksia liikenteessä.

Aamun aikana sattui joitakin pienempiä onnettomuuksia, kuten suistumisia, mutta tilanne on päivän mittaan parantunut, keskuksesta kerrottiin. Onnettomuuksista ei myöskään ole aiheutunut merkittävää haittaa liikenteelle.

Liikenne on kaikkiaan sujunut torstaina kohtalaisen hyvin. Keskuksen Liikenteen pulssi -sivuston mukaan 84 prosenttia Suomen pääteiden liikenteestä oli aamuyhdeksältä sujuvaa.

Kello kahden aikaan iltapäivällä sujuvan liikenteen osuus oli noussut 94 prosenttiin.

Eetu Halonen