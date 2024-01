Maailman murroksessa Suomi siirtyy yhdestä historiallisesta vuodesta toiseen

Vuosi 2023 oli Suomelle monella tavalla historiallinen, eikä alkava vuosi anna syytä odottaa mitään vähempää. Luvassa on kolmet Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävät presidentinvaalit. Presidentti vaihtuu Suomessa varmuudella, Yhdysvalloissa ehkä ja Venäjällä ei varmasti.

Tänä uutena vuotena moni kysyykin tavallista huolestuneemmin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Takana on useampi vuosi maailmanlaajuista pandemiaa sekä sotaa Euroopassa. Maailma jakautuu: länsimaista demokratiakäsitystä haastetaan autoritääristen Kiinan ja Venäjän suunnalta. Eurooppa hakee uutta paikkaansa ennen kaikkea oman puolustuksensa takaajana. Samalla globaalin etelän merkitys kasvaa, Euroopan näkökulmasta ennen kaikkea Afrikassa. Venäläinen fossiilinen energia pitäisi korvata vihreällä siirtymällä. Ukrainassa ja Israelissa on meneillään valtava humanitäärinen kriisi.

Kaikkien näiden lisäksi Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat kaikki ne tulevat muuttujat, joita emme vielä edes tiedä. Miltä näyttää Euroopan turvallisuus – ja mikä on Suomen rooli uuden Euroopan osana?

Kuten yleensä, tulevaisuutta arvioidessa on tapana yliarvioida lyhyen aikavälin muutos ja aliarvioida pitkän aikavälin muutos. Pari vuotta sitten Ukrainan ei uskottu pystyvän puolustautumaan Venäjää vastaan. Vuotta myöhemmin Venäjän arvioitiin tehneen suuren strategisen virheen ja häviävän sodan lännen pakotteiden paineessa. Nyt tiedetään, ettei kumpikaan arvio ollut oikea. Sen sijaan, vastoin odotuksia, Suomi liittyi Natoon ennätysajassa ja Eurooppa irtaantui venäläisestä energiasta nopeammin kuin kukaan uskoi.

Suomessa seurataan maantieteellisten realiteettien vuoksi ennen kaikkea Venäjän edesottamuksia. Nato-jäsenyyden myötä Suomessa puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta suoraan, mikä on hyvä asia niin kauan kuin uhkakuvia ei maalailla tarpeettomasti. Realismia on, että itänaapurimme on siirtynyt sotatalouteen ja sota määrittää sen kaikkea ulkopolitiikkaa.

Epävarmuuden keskellä on hyvä muistaa, että tulevaan varautuminen ei ole sattumanvaraista ennustamista. Viranomaiset kartoittavat mahdollisia tulevia tapahtumia ja varautuvat niihin. Siinä Suomi on osoittanut olevansa hereillä. Maailma on heittänyt meille haasteita, joista olemme selviytyneet hyvin – yhteistyöllä ja yhteishengellä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän on syytä varautua kaikkeen, mutta samalla ymmärtää, ettei meillä ole mitään hätää. Pää kylmänä, tulevaa ennakoiden, voimme jokainen olla turvallisin mielin. Hyvin meidän käy.

Jarno Limnell

kansanedustaja (kok),

sotatieteiden tohtori