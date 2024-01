Markkanen johti 33 pisteellä Jazzin isoon voittoon Philadelphiassa

Lauri Markkanen johti 33 pisteellä ja 13 levypallolla Utah Jazzin 120–109-vierasvoittoon Philadelphia 76ersista NBA-koripalloliigassa. Jazz kärsi perjantaina 29 pisteen rökäletappion itälohkon kärkijoukkueelle Boston Celticsille, mutta Philadelphiassa Utah rynni korin alle ja murjoi 72 pistettä kolmen sekunnin alueelta.

Siellä oli tavallista enemmän tilaa, kun viime kaudella NBA:n arvokkaimpana pelaajana palkittu 76ersin sentteri Joel Embiid oli sivussa vasemman polven turpoamisen vuoksi. Lisäksi Philadelphialta puuttuivat nilkkavaivainen Tobias Harris, selkävaivainen De’Anthony Melton ja sairastunut Robert Covington.

– Eilisilta oli vaikea, mutta kertoo paljon meidän joukkueestamme, että pystyimme keskittymään ja tulemaan tänne valmiina. Suurimmaksi osaksi teimme oikeita asioita, Markkanen sanoi AP:lle.

Markkanen upotti pelitilanneheittonsa tarkkuudella 12/19, kolmosensa 5/9 sekä kirjautti yhden syötön ja yhden torjunnan. 33 pistettä oli hänen tämän kauden kolmanneksi korkein yhden ottelun pistemääränsä.

– He ovat hieman erilainen joukkue ilman Embiidia, ja mielestäni me hyökkäsimme hyvin kohti koria. Tämä oli erinomainen voitto meille edellispäivän vaikean pelin jälkeen, Utahin valmentaja Will Hardy sanoi ottelun jälkeisessä mediatilaisuudessa.

Takamies Collin Sexton heitti 22 pistettä ja antoi kymmenen koriin johtanutta syöttöä. Alkukauden ajan tehottomasti pelannut laitahyökkääjä John Collins keräsi 19 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 9/10.

– John on tehnyt kovasti töitä ja pyrkinyt sopeutumaan uuteen rooliinsa. Tällaiset illat tuntuvat hyvältä hänen puolestaan, koska hän todella tekee töitä eikä selittele. Hänellä on ollut vaikeita hetkiä, ja hän on pelannut vähemmän kuin mihin hän on tottunut, mutta hän on todella kypsä ja on mahtava hahmo pukuhuoneessamme, Hardy kiitti.

Jazz on voittanut neljä viidestä viime ottelustaan. Joukkueen vieraspelireissu jatkuu maanantaina, jolloin se kohtaa taas yhden NBA:n itälohkon kärkijoukkueista, Milwaukee Bucksin.