Venäläisyhtiön Matilda Vip -mökkikylä on siirtynyt suomalaiseen ja paikalliseen omistukseen.

Salossa syntynyt, Mathildedalissa mökkeilevä ja kotiseudulleen paluuta tekevä yrittäjä Tuukka Liljavirta osti kahden yhtiökumppaninsa kanssa 18 mökkiä joulukuussa.

Uusien omistajien tarkoituksena on tehdä mökeissä pintaremonttia ja panna ne vuokralle keväästä alkaen. Majoituskapasiteettia on 90 hengelle.

– Venäläinen yritys rakensi aikanaan mökit omalle henkilökunnalleen. Ne ovat olleet hyvin pienellä käytöllä, vaikka he ovat yrittäneet markkinoida niitä myös vapailla markkinoilla. Meidän tavoitteemme on saada mökit aktiiviseen vuokrauskäyttöön, Liljavirta kertoo.

Mökkikylän tunnetaan jatkossa Matilda Villas -nimellä. Siihen kuuluu 16 pienempää 83 neliön mökkiä ja kaksi suurempaa 120 neliön mökkiä. Kaikki ovat valmistuneet vuonna 2006.

Alueella on oma ranta ja oma laituri. Mökeissä on omat saunat, keittiöt, takat ja terassit.

– Olemme jo harventaneet alueen puustoa, ja mökeistä on taas merinäköala, Tuukka Liljavirta kertoo.

Hän ei kerro mökkikylän kauppahintaa eikä arvioi, paljonko mökkien remontointiin ja varustelun päivittämiseen kuluu rahaa.

– Saimme mökit hyvään markkinahintaan. Kauppaa tehtiin lähes vuoden päivät, Liljavirta paljastaa.

– Kun kotikylältä tuli tuommoinen paikka myyntiin, pakkohan siihen oli tarttua, huonekalualalla yrittäjänä toimiva mies selittää.

Liljavirta sanoo huomanneensa Mathildedalissa mökkeillessään, että kylässä on tarvetta majoitukselle varsinkin kesäaikaan.

– Esimerkiksi Hotelli Mathildedal järjestää paljon häitä, ja kaikkia häävieraita ei ole saatu majoitettua kylälle. Tässä voimme tehdä yhteistyötä, Tuukka Liljavirta sanoo.

Matilda Villas -mökkejä on tarkoitus vuokrata ympärivuotisesti, sekä viikoksi että lyhyemmäksi ajaksi. Kotimaisten kävijöiden lisäksi tavoitellaan kansainvälisiä vieraita.

Liljavirta sanoo toivovansa, että majoituksen ansiosta esimerkiksi Teijon kansallispuistossa kävijät viipyisivät kylällä kauemmin, eivätkä vain piipahtaisi päiväseltään. Pidemmät vierailut lisäisivät myös muiden palvelujen kysyntää kylällä.

Mökkien vastaanotto, siivous ja kiinteistöhuolto on tarkoitus hankkia ainakin aluksi ostopalveluna.

– Katsotaan ensimmäinen vuosi näin, ja mietitään sitten tarkemmin, mitä tarvitaan. Rakennamme jo ensi kesäksi grillikatoksia ja muuta pientä. Järjestämme myös polkupyörävuokrausta ja ehkä muutakin välinevuokrausta, Tuukka Liljavirta suunnittelee.

Matilda Villas kertoi suunnitelmistaan Yrityssalo Oy:n matkailuinfossa torstaina.

Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola on innoissaan mökkikylän kaupasta ja toivoo, että vuokramökit tuovat osaltaan helpotusta suositun matkailukohteen sesonkiin.

– Matildan majoitus on ollut ongelma. On ollut ihan mahdotonta arvioida, paljonko kulloinkin tulee ihmisiä. Ensimmäisenä tulee pulaa parkkipaikoista ja majoituksesta. Lisäkapasiteetille on selvästi tarvetta, hän perustelee.

Majoitustilaa on saatu lisää esimerkiksi hotellikonteista, mutta huoneet loppuvat silti nopeasti kesken.

– Hotellitason majoitusta on ollut tarjolla Salon keskustassa ja esimerkiksi Lehmirannassa, mutta moni matkanjärjestäjä haluaisi nimenomaan paikallista majoitusta kylällä. Se ei ole aivan sama juttu, jos on kylällä vain päivällä ja yöpyy kaupungilla, Pirvola sanoo.