Suomen tasavallassa on määräaikainen erittäin vaativa toimi, johon ei ole pääsyvaatimuksia eikä siitä saa palkkaa tai eläkekertymää. Se on presidentin puolison tehtävä. Me äänestäjät valitsemme presidentin ja saamme kylkiäisenä hänen puolisonsa. Kukaan ei pysty sanomaan, kuinka paljon puoliso vaikuttaa presidentin mielipiteisiin, puheisiin ja päätöksiin.

Tietääkseni puolisolla ei ole virallista asemaa, mutta epävirallinen tehtäväkuva on monipuolinen. Puoliso on mm. presidentin tilaisuuksien ja juhlaillallisten emäntänä tai toisena isäntänä. Tämä onnistuu myös meiltä miehiltä. Siitä on hyvä kokemus presidentti Tarja Halosen kaudelta.

Erittäin tärkeä tehtävä ovat valtiovierailuilla mukana olevien puolisoiden oman ohjelman järjestelyt. Siinä varmaan vieras kyselee häntä kiinnostavista asioista. Siksi olisi hyvä, että puolisolla olisi hyvät tiedot Suomen historiasta, taloudesta, tieteestä ja taiteesta. Hyvä yleissivistys auttaa tehtävässä.

Meillä on ollut näinä vaikeina aikoina onneksi harkitseva ja edustava presidenttipari. Niinistöstä on vaikeaa löytää asiallista moitittavaa ja siksi sitä on ollut keksittävä jos mistäkin.

Hassuin väite oli, että hän on liian harkitseva ja että hänen puhettaan on vaikea ymmärtää. Häntä syytettiin myös siitä, ettei hän lähtenyt käännyttämään Suomen kansaa Nato-mieliseksi. Hän kyllä tuntee suomalaisen ajatusmaailman ja tiesi, ettei se onnistu. Käännytystyöhön pystyi vain yksi mies maailmassa ja se oli herra Putin.

Niinistö varmisti meidän turvallisuutemme anomusvaiheen ajaksi USA:n ja Englannin turvatakuilla.

Niinistö huomasi, että hallituksella oli vaikeuksia koronan kanssa. Epidemia oli uusi ja vaikeasti hallittava kelle hyvänsä. Ratkaisuksi Niinistö ehdotti hallituksen avuksi työrukkasta eli ns. nyrkin perustamista. Alussa hallitus esimerkiksi vastusti maskisuosituksen antamista, mutta muutti myöhemmin kantaansa asiassa, kun monet asiantutijat sitä vaativat.

Tutkimusten mukaan Suomen kansan enemistö haluaisi lisätä presidentin valtaoikeuksia. Nyt presidentti on ulkopoliitikan ulkopuolella vain arvojohtaja, jolla ei ole oikeutta sanoa julkisesti omaa mielipidettään käytännön asioissa ilman, että siitä syntyy myrsky vesilasissa.

Pian tiedämme, kuka jatkaa nykyisen presidenttiparin työtä.

Juhani Suomi

vapaa-ajattelija

Salo