Mennyttä etsimässä: Keitä on lähdössä ja minne?

Mennyttä etsimässä -sarjassaihmetellään tällä kertaa valokuvaa, jossa on Salon vanha silta ja vene nimeltä Mäntysaari. Veneen kuljettaja on Veikko Vuorenlehto. Kuvassa on mahdollisesti menossa sotilasharjoitukset.

Osaatko sinä kertoa jotain Mäntysaari-veneestä? Entä kuvan tilanteesta? Milloin kuva on otettu, ja keitä siinä on lähdössä ja minne?Vastaukset voit lähettää osoitteeseen: salouskelanseura@gmail.com.

Sarjan viime osassa 16. joulukuuta kyseltiin tietoja kuvasta, jossa vanha autokaunotar seisoo salolaisessa katunäkymässä.

Kuvasta saatiin muutama yhteydenotto, ja auton tunnistettiin olevan vuoden 1959 De Soto Diplomat 2dr Hardtop Coupe. Auton omistaja oli tiettävästi Matti Eloranta. Auto vaurioitui myöhemmin kolarissa tai ulosajossa pahoin.

Kuvauspaikaksi tunnistettiin Turuntie 2, sillä taustalla on Turuntie 1:ssä sijainnut KOP:n pankkirakennus.

16. joulukuuta julkaistiin uudestaan myös kuva pienlentokoneesta sekä naisesta ajamasta traktoria. Sama kuva oli julkaistu jo 8. marraskuuta, mutta silloin siitä ei tullutyhtään yhteydenottoa.Uudelleenjulkaisun jälkeen viestejä tuli useita.

Kuvasta tunnistettiin purjelentokone, jota Salo Ilmailukerho käytti kaksipaikkasena alkeisopetuksessa 1960–80-luvuilla Kiikalan lentokentällä.

Yhden tiedonannon mukaan kone oli Savonlinnan Lentokerhon kone, saksalainen Schleicher Ka Rhönlerche II. Nainen traktorin päällä on mahdollisesti Rauha Pääkkönen. Kahden muun viestin mukaan Rhönlerche-kone oli myös Hangon Ilmailukerhon käytössä.

– Tuohon aikaan Salon Ilmailukerho ja Hangon Ilmailukerho toimivat Kiikalan kentällä tiiviissä yhteistyössä. Hangossa oli sotien aikana rakennettu lentokenttä, mutta meren läheisyys ja merituuli estivät purjelennossa tarvittavien nousevien ilmavirtausten muodostumisen Hangossa. Siksi Hangon Ilmailukerhon purjelentotoiminta käytti Kiikalan kenttää. Molempien kerhojen purjelentokalusto oli yhteisessä käytössä. Kesän 1967 purjelennon C-kurssin koululennot lennettiin Hangon OH-KRF -koneella, Sakari Lehtola muistelee.

– Minun purjelentoharrastuksen aktiiviaikana Salon Ilmailukerhossa vuoden 1967 jälkeen ei KRF-koneessa ollut enää kuvassa näkyvää Hyvon-mainosta. Kuvan täytyy olla otettu siten aikaisemmin kuin 1967. Savonlinnan Lentokerhon Galleriassa on kuva OH-KRF purjelentokoneesta vuodelta 1963, ja siinä Hyvon-mainos on jo mukana. Kuva on todennäköisesti otettu Kiikalan lentokentällä. Purjelentokoneita liikutellaan kentällä hinaamalla mm. traktoreilla. Kuvan traktorilla Rhönlerche on hinattu hallilta kentän kiitoradalle, Lehtola jatkaa.

Juha Valtonen tietää kertoa, että kuvan purjelentokone on rakennettu vuonna 1959. Kone on myöhemmin ollut rekisterinumeroilla OH-214 ja OH214x, ja se on poistettu rekisteristä vuonna 1982. Valtosen mukaan kone on muutettu moottoripurjelentokoneeksi, joka oli rekisterissä oletettavasti OH214x.

Mennyttä etsimässä -sarjassa julkaistaan Salo-Uskelan Seuran arkistossa olevia valokuvia, jotka kaipaavat tunnistetietoja.