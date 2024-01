Mielipide: Jaetaan Salo kahdeksi kunnaksi

Uudenvuodenaattona luin suurella mielenkiinnolla, mitä Salon alueen entisten kuntien kunnanjohtajat ovat mieltä 1.1.2009 tapahtuneesta kuntaliitoksesta. Entiset tirehtöörit pohtivat, tuliko liitoksesta sitä, mitä tavoiteltiin ja sitä, mikä jäi harmittamaan (SSS 31.12.2023).

Tulevalle suurelle Salollehan luvattiin vuonna 2007 isot 17,4 miljoonan euron porkkanarahat ja kuntajakoselvittäjä Arto Koski lupasi ”taitavaa kuntaliitosta”.

Muurlan entinen kunnanjohtaja Mauri Hermunen nostaa jutussa esille yhden harmistuksen. Liitoksen suunnitteluvaiheessa puhuttiin, että uuteen kuntaan otettaisiin kaikista kunnista niiden parhaat käytännöt, mutta Hermusen mielestä käyttöön otettiin vanhan Salon toimintatavat.

Vähän samalla linjalla tuntuu olevan Halikon kunnan entinen johtaja Simo Paassilta. Hänen mielestään pienten kuntien moniosaamista ei osattu hyödyntää. Tätä minä voisin täydentää toteamalla, että ei sitä edes haluttu.

Salon Matti Rasilan mielestä lopputulos oli käytännön sanelema. Hänen mielestään se oli pakko.

Pakko mikä pakko. Kuntaliitoksia on tehty alkaen vuodesta 1922, mutta 2009 tehtyjen liitosten lukumäärä on minun mielestäni ollut omanlaisensa muoti-ilmiö, sen huipentuma. Liitoksia tehtiin yhteensä 32. Vuonna 2015 yhdistymisiä on ollut enää kolme, sen jälkeen ei yhtään.

Jos minulta kysyttäisiin, mikä minua Salon kuntaliitoksessa närästää, niin samoja nostaisin esiin kuin mitä Hermunen ja Paassilta.

Toisekseen: Minun mielestäni tämä nyky-Salo on pinta-alaltaan aivan liian suuri. Päättäjät eivät ole tätä koko kuntaliitoksen olemassaolon aikana halunneet ymmärtää. Touhutaan ja pyöritään yhä uusien strategioiden ja visioiden ympärillä ja haetaan elinvoimaa, mutta jos sitä käytännössä suunnataan vain vanhan Salon keskustaan ja unohdetaan entiset kunnat, niin ei tällaiselle voi ruusuja jaella.

Miten sitten ihmiset saataisiin tyytyväisiksi, minutkin? Mauri Hermunen ehdottaa, että otetaan vanhoja hyviä käytäntöjä takaisin. Tästä olen samaa mieltä.

Uuden vuoden toiveenkin esittäisin: Ehdotetaan kuntaliitos-Salo purettavaksi ja jaetaan se kahteen osaan.

Kuusjoki, Pertteli, Kiikala, Muurla ja Suomusjärvi olisivat suunta Helsinkiin päin ja Halikko, Salo, Kisko, Perniö ja Särkisalo Turkuun päin. Nimetkin pitäisi keksiä, tottakai. Turun puoleinen Salo voisi olla Halikko ja tämä Helsingin puoleinen osa tietysti Muurla.

Marjatta Halkilahti

Muurlan kaupunginosa