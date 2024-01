Mielipide: ”Kiikalan ampumaradan käyttö on perusteltua”

Kiikalan ampumaradan ympäristölupahakemus on noussut alueella keskusteluun. Rata on nostettu tikunnokkaan. Radan ampumaharrastuskoulutus on erittäin tärkeää riistanhoidolle ja urheiluammunnalle. Radan käyttö on perusteltua.

Radalla ei ole ympäristölupaa, jota on valmisteltu jo vuodesta 2016 alkaen.

Rataa käyttävät harrastajat edustavat metsästysseuroja, urheiluampujia ja reservin maanpuolustustoiminnassa mukana olevia harrastajia. Ukrainan sota on tuonut harrastajia ammunnan piiriin.

Suomessa on noin 670 ampumarataa. Nykyisen hallituksen tavoite on saada 1 000 ampumarataa koko maahan. Vielä 1990-luvun lopussa oli ampumaratoja noin 2 000.

Radat ovat olleet ns. lainsuojattomia mörköjä, mutta nyt vallitsevassa tilanteessa on ymmärretty niiden merkitys riistanhoidon, urheiluammunnan ja reservitoiminnan harjoitteluun.

Kiikalan radan käyttöaste on yhdeksän tuntia viikossa, mikä on erittäin alhainen määrä ja antaa paineita radan toimintaan. Lohjan ampumarata jäi vuonna 2006 moottoritien alle ja tämä toiminta lisäsi Kiikalan käyttöastetta.

Koko Länsi-Uudenmaan alue ja Varsinais-Suomen eteläosa ovat ilman toimivaa ampumarataa, mikä aiheuttaa harrastajille jopa sadan kilometrin matkoja lähimmälle radalle. Myös Kiikalan SM-urheiluampujat joutuvat reissaamaan pitkiä matkoja.

Kiikalan radalla on viimeisen seitsemän vuoden aikana otettu maanäytteitä, kaivettu maata, pullotettu vettä, tutkittu melun desibelit. Radalla tehdyn kulkeutumisaikalaskennan osalta lyijyn kulkeutuminen pohjaveteen on 1,7 miljoonaa vuotta. Kaikki mahdollinen haittavaikutus ympäristöön on tutkittu.

Kiikalan ampumarata on erittäin suosittu aktiiviurheilijoiden ja harrastajien piirissä. Kiikalan ampumarata on profiloitunut aktiiviseksi ampumaradaksi.

Ei ole vähäpätöistä huomioida kaupallistakaan näkökulmaa. Salon seudun yrittäjät saavat ratakävijöistä asiakkaita liikkeisiinsä. Kiikala tarvitsee ympäristöluvan, että ampumaratatoiminta saa jatkoa pitkälle historialleen.

Markku Hietaranta

puheenjohtaja

Kiikalan Haulikkoampujat ry