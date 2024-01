Mielipide: Salon vanhan jäähallin voisi muuttaa tekojääradaksi

Tulipa perjantain kiekkovuorolla puhe uudesta hallista. Siinä eräs miesoletettu kertoi, että joskus oli suunnitelma katetusta tekojäästä, joka olisi kaikkien käytössä.

Tässähän on viisas ratkaisu: nykyisen hallin kallis, hyvä ja toimiva laatta tulee järkevään käyttöön ja kaikille avoimeksi kun se muutetaan tekojääksi, joka on katettu tila mutta ei lämmitetty. Jatkossa luistelukelejä on kuitenkin vähän näistä satunnaisista pikkupakkasista huolimatta ja näin pääsevät kaupungin kaikki asukit lämpimälläkin jäälle.

Kaupungin valmistelu halliasiassa on ollut ala-arvoista. ”Selvityksen” viitteet ovat 1990-luvulta eli ajalta ennen Jeesusta. Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä korjata kurssia.

Minusta pitäisi selvittää kolmen tarvittavan tilan yhteensovittamista ja kokonaisuutta. Jalkapalloilijat tarvitsevat tilan, kiekkoilijat tarvitsevat tilan ja kulttuuriväki tarvitsee tilan. Näiden tilojen ei tarvitse olla vastakkaisia vaan kaikki voidaan järkevällä suunnittelulla toteuttaa.

Jos jokaiselle tehdään eri puolille kylää omat tilat se tulee mahdottoman kalliiksi. Selvitetään siksi kerralla kaikkien tilojen tarve ja mietitään miten nämä voitaisiin yhdistää.

Tietysti olisi mukava saada Perniöönkin jäähalli, kulttuurihalli ja jalkapallohalli. Lisäksi lämmin maneesi ja velodromi. Vaan kun ihan kaikkeen ei taida olla rahaa.

Johannes Alaranta

harras sunnuntaikiekkoilija

Perniö