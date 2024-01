Miesten ja naisten yhteistuvista armeijassa tuli pysyvä käytäntö – aikaisemmat kokemukset positiivisia

Varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten yhteismajoituksesta tuli vuodenvaihteessa pysyvä käytäntö. Vuoden ensimmäiset alokkaat aloittavat varusmiespalveluksensa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa maanantaina. Palveluksensa aloittaa noin 12 500 uutta alokasta, joista noin 350 on naisia.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta rohkaisee uusia alokkaita kokeilemaan yhteismajoitusta ja suhtautumaan siihen avoimin mielin.

– Ymmärrän, että yhteistuvassa majoittuminen voi vähän mietityttää. Käytännössä se on sujunut kuitenkin hyvin, ja suurin osa, joilta on yhteismajoituksesta kysytty, on pitänyt sitä hyvänä asiana.

Yhteismajoitusta on kokeiltu vuodesta 2020 alkaen.

Positiivisia kokemuksia

Kokemukset yhteismajoituksesta ovat olleet positiivisia, eikä Varusmiesliittoon ole tullut aiheesta negatiivista palautetta. Ennemminkin yhteismajoituksesta on koettu olevan paljon etua. Varusmiesliiton saaman palautteen mukaan yhteismajoitus on lisännyt erityisesti ryhmähenkeä ja yhdenvertaisuutta, kun osa ryhmästä ei ole erillään muista.

– On havaittu, että vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset pääsevät paremmin osaksi ryhmää, kun he majoittuvat samoissa tuvissa varusmiesten kanssa. Yhteismajoitus on konkreettisestikin parantanut viestintää arjessa, Riutta kertoo.

Armeijan arkeen kuuluu vahvasti ryhmänä toimiminen.

– Armeija on ylipäänsä sellainen paikka, että siellä majoitutaan samoissa teltoissa ja samoissa yksiköissä. Yksityisyyttä ei arjessa ole kovin paljon, sillä ryhmissä liikutaan ruokailuun, harjoituksiin ja koulutuksiin.

Varusmiesliitto on kannattanut kokeilua vahvasti ja on jo pitkään pyrkinyt edistämään yhteismajoituksen vakiintumista pysyväksi. Riutta kertoo, että yhteismajoitus on toiminut hyvin muissakin Pohjoismaissa.

– Pidän sitä erittäin hyvänä asiana, että yhteismajoituksesta tulee nyt meilläkin pysyvä käytäntö.

Perustuu vapaaehtoisuuteen

Yhteismajoitus on vapaaehtoista ja perustuu kirjalliseen suostumukseen. Sen tulee Riutan mukaan pysyä vapaaehtoisena jatkossakin. Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa, jos kokee yhteismajoituksen epämukavana. Kenenkään ei siis tarvitse suostua yhteismajoitukseen, jos ei halua.

– Suostumuksesta kieltäytymistä tai sen peruuttamista ei tarvitse perustella mitenkään, Riutta muistuttaa.

Peseytymis- ja wc-tilat säilyvät yhteistuvissa miehille ja naisille erillisinä. Yhteistuvissa ei ole erillisiä pukeutumistiloja, vaan alusvaatteet vaihdetaan yleensä saniteettitiloissa.

Varusmiesliiton tietojen mukaan yhteismajoitus ei ole lisännyt kiusaamista tai häirintätapauksia.

– Meidän suuntaamme ei ole kantautunut sellaista palautetta, että yhteismajoitus olisi näiden tapausten lisääntymiseen vaikuttanut.

Yhteismajoitus koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla. Maastoharjoituksissa ja laivapalveluksessa yhteismajoitus on ollut käytäntönä jo ennen kokeilua.

Susanna Bono