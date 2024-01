Mihin SDP säästelee paukkujaan?

Presidentinvaaleihin on aikaa reilut kolme viikkoa. Sen vuoksi Ylen torstaina julkaisemaa puoluekannatusmittausta voi tarkastella kahdelta kulmalta. Ylen gallupissa kokoomus on vahvistanut asemiaan maan suosituimpana puolueena. SDP on kakkosena, mutta sen suosio on tehnyt pienen niiauksen.

Itse asiassa kaikki neljä hallituspuoluetta ovat nostaneet kannatustaan. Se osoittaa, että puolueiden äänestäjäkunta on hyväksymässä hallituksen paikoin kovatkin leikkaukset. Huoli taloudesta on viestinä ymmärretty ja mennyt perille. Oma osuutensa lienee itärajan tilanteella, jossa hallitus on toiminut jämäkästi.

Presidenttikisassa kokoomuksen Alexander Stubb pitää vankkaa johtoa. On hyvä kysymys, hyötyykö kokoomus Stubbin suosiosta vai toisinpäin. Todennäköisesti jonkinlaista säteilyvaikutusta on molempiin suuntiin.

Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, miksi SDP:n kannatus ei näy Jutta Urpilaisen gallup-luvuissa. SDP:tä äänestäisi nyt 21 prosenttia suomalaisista. Urpilaisen takana on joulukuun Yle-mittauksen mukaan vain seitsemän prosenttia äänestäjistä. Suurin osa SDP:n kannattajista ei siis todennäköisesti ole valmis kannattamaan puolueen presidenttiehdokasta.

Urpilainen liittyi presidenttikisaan varsin myöhään. Moni odotti, että ehdokkuuden myötä hän nousisi myös kannatusmittauksissa. Nousua on tapahtunut, mutta ei odotetusti. Urpilaiselta loppuu aika ja momemtum.

Näyttää siltä, että SDP on jättämässä ehdokkaansa yksin. Presidenttikampanjat ovat yleensäkin itsenäisiä organisaatioita, mutta Urpilainen näyttäisi tarvitsevan puolueeltaan vetoapua. Sitä ei ole ollut. Puheenjohtaja Antti Lindtman ja muu puolueen kärkikaarti ovat olleet varsin näkymättömiä. Hallitus on tarjonnut oppositiojohtajalle iskunpaikkoja, mutta näkyviä avauksia ei ole saatu tehtyä.

Näyttää siltä, että SDP:ssä säästellään paukkuja, mutta mihin? Presidentinvaalien jälkeen seuraavana ovat eurovaalit kesällä. Niissä puolue on ilmoittanut tavoittelevansa yhden paikan lisäystä. Ehkä demarileirissä toivotaan, että se onnistuu Jutta Urpilaisen johdolla.