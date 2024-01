Mikko Rantanen vei Coloradon ja Dallasin ottelun jatkoajalle, jonka Nathan MacKinnon ratkaisi

Mikko Rantasen ajassa 58.49 iskemä 4–4-tasoitus vei Colorado Avalanchen jatkoajalle vierasottelussa Dallas Starsia vastaan NHL-jääkiekkoliigassa. Kiekko kimposi Rantasen luistimen kautta sisään maalinedusruuhkassa Coloradon jahdatessa tasoitusta ilman maalivahtia.

Jatkojan katkaisi Nathan MacKinnon, joka oli tehnyt myös Coloradon 1–1-avausmaalin. Dallas johti juuri ennen kolmannen erän puoliväliä 4–2, mutta Colorado kiri jatkoajalle ja voittoon.

– Meillä on tiukka otteluohjelma edessämme kotikentällä ja ennen taukoa. Tällaisen pelin voittamisen pitäisi antaa paljon itseluottamusta. Se osoittaa, että pystymme nousemaan takaisin. Vaikka peleissä on vaikeita aikoja, me jatkamme taistelua ja nousemme takaisin peliin, Rantanen sanoi NHL:n nettisivuilla.

Rantaselle torstainen maali oli kuluvan kauden 20:s. Suomalaishyökkääjä on kerryttänyt alkukaudelta tililleen tehot 20+28.

MacKinnonista tuli Avalanchen seurahistorian toinen pelaaja, joka on tehnyt jatkoaikamaalin kahdessa perättäisessä runkosarjaottelussa. Ensimmäisenä tähän pystyi Greg De Vries vuonna 2003.

– Mielestäni pelasimme todella vakuuttavan ottelun, jossa oli vain muutama notkahdus. Pelasimme tasapäisesti yhden liigan parhaista joukkueista kanssa. Enempää ei voi pyytää. Dallasia tai mitään muuta kärkijoukkuetta ei voi hallita, vaan voitto täytyy hankkia tällä tavalla, MacKinnon sanoi.

Dallasin Miro Heiskanen sai syöttöpisteen Joe Pavelskin toisen erän 3–1-ylivoimamaaliin. Heiskanen törmäsi kolmannen erän alussa oman joukkueensa maalivahtiin Scott Wedgewoodiin ja joutui jättämään ottelun kesken. Stars ei tuoreeltaan antanut lisätietoa Heiskasen loukkaantumisesta.

Lankinen korvasi Saroksen

Nashville Predators hävisi kotikaukalossaan Kanadan puolelta vieraissa olleelle Calgary Flamesille 3–6.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla kahden ensimmäisen erän aikana 20 laukausta ja päästi viisi maalia, kun Predators hävisi Calgary Flamesille 3–6. Tennesseeläisten maalille vaihdettiin päätöserän ajaksi Kevin Lankinen, joka torjui 13 kertaa ja päästi kiekon kerran taakseen.

Edellisessä ottelussa Saros oli pysäyttänyt kaikki 21 Nashvillen maalia kohti lauottua kiekkoa, kun Predators voitti Chicago Blackhawksin 3–0.

Joel Armia laukoi Montreal Canadiensin ainoan maalin, kun Canadiens kärsi 1–6-kotitappion Buffalo Sabresille. Armia kavensi alivoimalla tilanteeksi 1–2 ensimmäisessä erässä ryöstettyään kiekon Sabresin ruotsalaispuolustajalta Rasmus Dahlinilta.

Armia iski kiekon maaliin myös toisen erän alussa, mutta maali hylättiin Buffalon haaston jälkeen, koska erotuomarit katsoivat Michael Pezzettan häirinneen maalivahti Devon Leviä.

Minja Viitanen, Arttu Mäkelä, Raiko Häyrinen