Miksi Käsivarren Lapin ainoa apteekki sponsoroi LP Viestiä?

LP Viesti palaa keskiviikkona reilun kahden viikon joulutauolta takaisin liigakentille, kun joukkue kohtaa Salohallissa LP Kangasalan. Varsinaista lomaa tauosta oli vain ensimmäinen viikko, joukkue kokoontui heti joulupyhien jälkeen Kisakallion urheiluopistoon kolmen päivän leirille.

Syyskauden komeetta Emmi Mäki-Kojola ehti viettää perheen kanssa mökkijoulun Lapissa.

– Se oli oikein sopiva tauko. Sopivasti lomaa ja vähän treeniä, Mäki-Kojola tiivisti.

Bulgarialainen Kristina Yordanova ja ranskalainen Clemence Garcia piipahtivat tauolla kotimaassaan, mutta ukrainalainen Daria Butkevych vietti joulun Salossa äitinsä kanssa.

Pistepörssiä johtavan Butkevychin joulutauko sujui kuitenkin vällyjen alla, sillä hän sairastui 18. joulukuuta pelatun OrPo-ottelun jälkeen ja palasi harjoituksiin vasta uudenvuodenpäivänä.

Päävalmentaja Tomi Lemminkäisen mukaan Butkevych on kuitekin kokoonpanossa LP Kangasalaa vastaan. Sen sijaan yleispelaaja Arita Ternava on sivussa. Niinpä kokoonpanoon nostetaan Akatemia-joukkueesta Kiira Tuominen ja Selma Nikkanen.

Keskiviikon ottelussa on isot panokset. LP Viesti on tällä hetkellä sarjataulukossa toisena, viisi pistettä LP Kangasalaa edellä. Tosin LP Kangasala on pelannut neljä ottelua enemmän, eli joukkueen pistekeskiarvo (2,33) on selvästi parempi kuin LP Viestillä (2,06). Voitolla LP Viesti nousee taisteluun runkosarjan kakkossijasta.

– Ja nimenomaan kolmen pisteen voitolla, Lemminkäinen tarkentaa.

– Totta kai 3–2-voitto kelpaisi, mutta jos aiomme olla runkosarjan kakkonen, niin mielestäni meidän pitää ottaa täydet pisteet. Sen jälkeen emme tarvitsisi niin paljon muiden apuja.

LP Viesti pelasi syyskaudella muita enemmän otteluita (16). Sen johdosta joukkueen kevätkausi on myös muita löysempi: runkosarjan viimeiset 11 ottelua pelataan 66 päivän sisällä, mikä tarkoittaa ottelua joka kuudes päivä.

– Neljä ensimmäistä peliä on parin viikon sisällä, sen jälkeen tahti vasta onkin verkkainen, Lemminkäinen muistuttaa.

Kuuden viikon jaksolla (18.1.–1.3.) LP Viestillä on vain neljä ottelua. Tahti kelpaa Lemminkäiselle.

– Itse asiassa se on jopa täydellinen ohjelma. Voimme keskittyä kunnolla harjoitteluun ja erityisesti kovaan fysiikkaharjoitteluun.

Mäki-Kojola on yksi niistä pelaajista, jonka odotusarvo on noussut kauden mittaan valtavasti. Se ei yllättänyt, että 19-vuotias Mäki-Kojola valtasi paikan avausseitsikosta, mutta se saattoi yllättää, että hän on ollut joukkueen paras keskipelaaja.

– Olihan siinä sellaista näyttämisen halua, koska joukkueen sisällä on kilpailua pelipaikoista.

Mäki-Kojola ei ole pyydellyt anteeksi olemassaoloaan, mikä ei ole nuorelle pelaajalle aina luontaista.

– Tulkitset oikein. Olen itsevarma. Se antaa buustia omaan ja myös muiden suorittamiseen.

– Koen, että olen ollut valmis liigaan ja olen halunnut näyttää sen. Totta kai joskus jännittää, mutta epävarmuus ei ainakaan helpota pelaamista.

Myös voitot ruokkivat itseluottamusta. Mäki-Kojolan mukaan LP Viestin joukkueen sisällä ei ole lähdetty asioiden edelle ja puhumaan esimerkiksi mahdollisesta finaalipaikasta. Päinvastoin.

– Enemmän mennään treeni ja ottelu kerrallaan. Uskon, että pystymme pelaamaan rennommin kun on mennyt hyvin. Ei tarvitse puristaa.

Vaikka Mäki-Kojolalla on vielä valtavasti uraa jäljellä, hän on aloittanut hiljattain valmistautumisen uran jälkeiseen aikaan.

– Aloitin joulukuussa avoimessa yliopistossa oikeustieteen opinnot. Yksi kurssi on vasta tehtynä.

– Ammattilentopalloilijan ohella lakimies on unelma-ammattini.

Tarkkasilmäisimmät ovat huomanneet Mäki-Kojolan pelipaidan liepeessä aavistuksen hämmentävän mainoksen, jossa lukee ”Muonion apteekki”.

Muonion apteekki vastaa koko käsivarren Lapin apteekkipalveluista, joten vastikkeellisuus syntyy tässä tapauksessa muista asioista kuin näkyvyydestä.

– Se on kummitätini apteekki. Hän on lähtenyt henkilökohtaiseksi sponsorikseni. Kummitätini on kotoisin Vimpelistä, mutta hän on asunut Rovaniemellä niin kauan kuin muistan, vaasalaislähtöinen Mäki-Kojola paljastaa.

LP Viestin urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen taustoittaa, että akatemiapelaajilla on mahdollisuus hankkia yksi henkilökohtainen sponsori pelipaitaan.

Mestaruusliigaa LP Viesti–LP Kangasala keskiviikkona Salohallissa kello 18.30