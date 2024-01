Murhasta Salon alueella epäilty ex-pariskunta on asunut omakotitalossa Suomusjärvellä ennen avioeroaan. Poliisilla oli pienessä kylässä perjantaina operaatio, jota asukkaat kuvailevat järeäksi. Paikalla oli muun muassa poliisin panssaroitu ajoneuvo.

– Oli kyllä hurjaa. Tiellä kulkeneita autoja pysäytettiin ja tarkastettiin. Siinä meni monta tuntia, kyläläinen kertoo.

Lounais-Suomen poliisi on toistaiseksi tiedottanut murhaepäilystä niukasti. Poliisi on kertonut vain sen, että yksityisasunnosta Salossa löytyi torstaina illalla kuollut mies. Kahdessa käräjäoikeudessa on sen jälkeen vangittu yhteensä kahdeksan ihmistä epäiltynä todennäköisin syin murhasta.

– Tämä järkyttää ihmisiä, ja tosi hirveitä huhuja liikkuu, asukas sanoo.

Epäillyn uhrin nimikin kiertää kylillä, mutta Suomusjärvelle ja Kiikalaan kytkeytyvien juorujen todenperästä ei ole varmuutta. Salon Seudun Sanomien tiedot perustuvat Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta keskiviikkona saatuihin asiakirjoihin.

Murhasta epäillään kolmea naista ja viittä miestä. Nuorimmat vangituista ovat 18-vuotiaita ja vanhin nelikymppinen nainen, joka aikoinaan uhkaili kuristamisella sosiaalityöntekijää Turussa.

Naiselle on viime vuosien aikana kertynyt velkomustuomioita kymmenistä maksamattomista laskuista Aku Ankan tilauksesta lääkärikäyntiin. Neljän vuoden takaisen avioeron jälkeen nainen muutti kerrostaloon Salossa, mutta sai sittemmin häädön vuokrarästien takia.

Nelikymppinen mies puolestaan on menneisyydessä tuomittu ainakin laittomasta uhkauksesta, kun hän oli vihapäissään heittänyt autoa polttopullolla Uudessakaupungissa. Salossa mies viljeli kannabiskasveja omakotitalon yläkertaan rakennetussa kasvattamossa.

Täysi-ikäisiksi varttuneista epäillyistä toinen oli 17-vuotiaana uhannut leikata puukolla pöytyäläisen pojan sormen poikki. Uhri oli pakotettu polvilleen, ja uhkailija oli sanonut, että ”pidetäänkö vähän hauskaa”.

Kolmekymppinen nainen on tuomittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huumausainerikoksista. Hän on myynyt Turussa marihuanaa ja käyttänyt itse muun muassa amfetamiinia sekä huumeeksi luokiteltavia lääkeaineita: diatsepaamia, klonatsepaamia ja nordiatsepaamia.

Nainen on myös ajanut autoa huumepäissään Raisiossa. Maksamattomista laskuista on tullut yksipuolisia velkomustuomioita.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti alkuviikolla, että se kertoo tapauksesta lisää, kun se on tutkinnallisesti mahdollista.