Myräkkä saapuu Suomeen illalla ja muuttaa ajokelin surkeaksi – ”Varsinkin huomisaamuna pyryttää maan eteläosassa ihan reilusti lunta”

Suomeen saapuu illalla lännestä lumipyryalue, joka muuttaa ajokelin huonoksi. Ilmatieteen laitos on antanut länsirannikolle illaksi ajokelivaroituksia lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

– Oikeastaan illalla se (lumipyryalue) on tuolla aivan lounaassa. Yön aikana ja varsinkin huomisaamuna pyryttää maan eteläosassa ihan reilusti lunta, ja se leviää myös tuonne maan keskiosaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Runsaimmat sateet tulevat huomenna maan eteläosassa, jonne sataa viidestä kymmeneen senttiä lunta. Maan keskiosassa lunta tulee viitisen senttiä.

Ilmatieteen laitos on antanut huomiselle varoituksen huonosta ajokelistä useaan maakuntaan. Maan eteläosassa ajokelin varoitetaan muuttuvan keskiyöstä alkaen erittäin huonoksi lumipyryn vuoksi.

Huomenna pakkaset heikkenevät varsinkin maan etelä- ja keskiosassa, vaikka edelleen pysytään pakkasen puolella. Maan eteläosassa on viitisen pakkasastetta ja maan keskivaiheilla 5–15 pakkasastetta, Laakso kertoo.

Pakkanen kiristyy viikonlopun koittaessa

Tänään pilvisyys vaihtelee paljon, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen. Enimmäkseen sää on poutainen, mutta joitain hajanaisia sateita liikkuu etelässä ja maan keskiosissa aamupäivän aikana. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on hieman runsaampaa, ja päivän aikana voi sadella vähäisesti lunta.

Maan lounaisosassa pakkanen hellittää tänään hieman, ja pakkasta on muutamasta kymmenkuntaan asteeseen. Maan keskiosassa pakkasta on 15–25 astetta. Oulun seudulla pakkanen voi kiristyä paikoin lähelle 30 astetta. Lapissa pilvisillä alueilla koillisessa on 10–15 astetta pakkasta, muualla parikymmentä.

Salosen mukaan pakkanen kiristyy jälleen perjantain ja lauantain aikana.

– Etelässäkin ollaan kymmenen pakkasasteen kylmemmällä puolella. Sunnuntaina ja viikon vaihtuessa alkaa taas lauhtumaan selvemmin, Salonen kertoo.

Salosen mukaan ajokeli paranee perjantaiksi ja lauantaiksi, mutta uudet lumisateet odottavat jo nurkan takana.

– Perjantaina sää alkaa vähitellen poutaantumaan, ja lauantai on suurelta osin poutainen. Sunnuntaina lännestä alkaa taas levitä lisää lumisateita.

Johanna Latvala