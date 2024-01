”Nähdä Turku ja kuolla”

Varokaa autoilijat kun tulette Rappulaan. Täällä on aloitettu pysäköinninvalvonta ja sakko on aika kova, 60 euroa. Kyltit kertovat

Yhdessäkään pk-yrityksessä jossa olen ollut, työnantaja ei ole osannut neuvotella. Tieto ja taito hakusessa. Luottamusmies on ollut suureksi avuksi molemmille osapuolille. Miksi työntekijä pitää sututtaa, töitä hän on tullut tekemään ja auttamaan. Sanelupolitiikka on edelleen vallassa liian monessa paikassa. Kukaan ei kuuntele

Nyt kaikki vanhukset, jos vain kykenette muuttamaan Kanariansaarille. Siellä ilmainen sairaanhoito. Ei tarvitse Varhan herroille maksaa. Muuttaja

Nyt selvisi hallituksen kurjistamis- ja säästöpolitiikka. Kun ministerit saavat maitolitran 0,29 eurolla. Ollaan siis kymmeniä vuosia jäljessä hintatiedoista. Nyt se selvisi

Ihmetellä täytyy Varhan ajatuksia. Salon päivystyksen takana on noin 60 000 asukasta, koska Forssan päivystys loppui tammikuun alussa. Somerolaiset ovat Salon varassa. Nyt ei aika ole oikea yksityistää. Huolettaa

Miksi monet sanomalehdet haluavat pimittää Israelin sotilaiden laajat palestiinalaisten siviilien surmatyöt ja kotien tuhoamiset? Ei sotaa lapsia ja naisia vastaan

Jo on aikoihin eletty. Suomalainen pelaa jenkkisarjassa koripalloa ja on Suomen paras urheilija. Hävytöntä

Kyllä olen pettynyt. Varha oli harha ja Salon päättävät elimet ovat saaneet alueen karsimislistalle. Nyt on turha hiiren haukotella kun on katin perässä. Sinisilmäiset päättäjät. Turku kiittää, Salon tuppisuita. Nähty sairaanhoitopiiristä

Asuntolainan korko 2 350 euroa kuussa. Kaikki eivät saa korkosuojaakaan. Ja jatkuu vaan

Mikä sana, hyvinvointialue? Kun hyvinvointialueella voidaan pahoin, onko se hyvinvointialue? Hmm

Päivystyksestä. Poikani vietiin reilu viikko sitten ambulanssilla yöllä päivystykseen. Lääkäri oli verhon takaa jotain mutissut ja antanut kipulääkereseptin käteen ja jo muutaman tunnin kuluttua passittanut poikani pois. Poikani meni työterveyden kautta yksityiselle lääkärille, sai kiireellisen lähetteen kuvaukseen ja tänään hän on jo Tyksissä leikkauksessa. Onko siis yksityisessä parempitasoista hoitoa kuin julkisessa? Tähänkö on tultu?

Köyhyyttä ja kurjuutta ei tarvitse enää ostaa sitä. Saa ihan ilmaiseksi. Juku

Kovasti ovat nämä isännöintikartellissa syylliseksi todetut Retta-Isännöinti ja Kiinteistö-Tahkola aktivoituneet myös Salon seudulla. Soittelevat yhtenään perään. Toivoa sopii, että taloyhtiöt arvostaisivat paikallisia hyviä toimijoita. Taloyhtiön varojen väärinkäyttäjistä on jo Somerolla riittävästi kokemusta. Yrityksen arvoilla on merkitystä

Yöpäivystys poistuu Salosta. Vanha sanonta Nähdä Rooma ja kuolla pätee tulevaisuudessa muodossa Nähdä Turku ja kuolla. Rakennusmestari

Jooseppi hyvä, jos sinäkin käyttäisit polttoaineita miljoonia litroja vuodessa, ottaisit sen ehkä sieltä, mistä halvimmalla saa, oli sota tai ei. Asiat eivät koskaan ole ihan yksiselitteisiä. Näkökulman laajentaminen kannattaa

Hyvä Wagner, samoin kuin polttoaineen jakelukenttä, ei sähköauton latauspaikka ole pysäköintiä, vaan laatamista varten. Eli jos en lataa, pysäköin polttomoottoriautosi kanssa rinnan muihin ruutuihin. Niitä käsittääkseni on myös ovien lähistöllä. Latauspaikka on liiketointa, samoin kuin polttoaineen jakelu. Käyttövoimasta riippumatta, hyviä kilometrejä. Nikola

Lääkärien vajaus ja kulujen säästö on nyt ratkaistu. Tehdään matka lääkäriin niin pitkäksi ettei sinne lähdetä kuin tosi kovassa tarpeessa. Säästöä tulee

Miksi Varha ei näe, ettei Tyks kerkiä leikkaamaan nytkään kaikkia? Jos olisi päätöshalua olisi Salossa töitä vaikka kuinka. Tyks haluaa vain jarruttaa Saloa, koska siellä päätösvalta ja taktivoivat, että kikkailevat rahat välittämättä potilaista. Ensin Halikon, ja nyt Salon sairaala, synnytykset ja ortopedia ja yksi kerros uudesta rakennuksesta. Nähnyt

Suomen sairaalaverkon supistamisella tehtäisiin tilaa ulkomaisten pääomasijoittajien sairaalainvestoinneille. Sairaita ja potilaita ei kai lopeteta sairaaloiden mukana. Kansalaisvalppaus tarpeen

Harha Tyksillä on iso uudisrakennustavoite, eikä halua kilpailua sen rinnalle. Eivät välitä muusta kuin kunnianhimoisesta uudesta pyhätöstä. Potilaat toisijaisia herroille. Varha uskoo harhan

Messualueella riitti auraajille puuhaa. Missään muualla heitä ei sitten näkynytkään. Elinkelvoton Salo