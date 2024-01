Nella Pelkonen pakkaa EM-kilpailuihin mukaan koulukirjat ja jättää turhat paineet pois

Taitoluistelija Nella Pelkonen vastaa pirteänä puhelimeen, vaikka takana on pitkä harjoituspäivä ja kellon viisarit alkavat olla asennossa, jolloin urheilijan on syytä alkaa rauhoittua levolle.

Harjoitukset ovat loppuneet jopa aiemmin kuin Pelkonen luuli. Hänellä on hyvä syy venyä: EM-kilpailut, MM-kilpailut ja olympialaiset. Ensin mainittu on totta jo tällä viikolla, kun Pelkonen debytoi EM-tasolla Liettuan Kaunasissa. Lyhytohjelma on torstaina ja vapaaohjelma lauantaina.

Haastatteluhetkellä lähtöön on vielä muutama päivä. Perhosia ei ole vielä vatsassa eikä jännitystä kuulu äänestä, mutta Pelkonen arvelee tilanteen muuttuvan.

– Jännitys iskee varmasti just ennen kisoja. Vielä sitä ei ole ollut, 18-vuotias lukiolainen tuumii.

Pelkonen ei ole asettanut sijoitustavoitteita.

– Tavoittelen ehjiä suorituksia ja yritän jatkaa kautta samaan malliin kuin tähänkin asti.

Yksi kilpailu yli muiden

Pelkosen ei kannata pelätä, että jännitys pilaisi uran tähän asti hienoimman näyttöpaikan. Hän on kestänyt paineet mestarillisesti jo monta kertaa.

Lokakuussa Espoossa järjestetyssä Finlandia Trophyssä Pelkonen oli naisten yksinluistelussa parhaana suomalaisena neljäs kansainvälisillä ennätyspisteillään 58,78+120,53=179,31. Marraskuussa hän säväytti Espoossa Kansainvälisen taitoluisteluliiton gp-kilpailussa ja oli parhaana suomalaisena kuudes.

Jo ennen Finlandia Trophyä Pelkonen ilmoitti tavoitteeksi EM-paikan, mutta viimeistään gp-kilpailun suorituksilla hän tarttui siihen. Loppusilaus valinnalle tuli joulukuussa Helsingissä, kun hän taiteili ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa.

– Finlandia Trophy nousee vieläkin yksittäisenä kisana yli muiden. En tiennyt, mitä voi odottaa, ja onnistuin hienosti. Fiilis oli tosi hyvä.

Fiilis on jatkunut jo kolme kuukautta, eikä Pelkonen anna sen sammua. Toki joulun aikaan hän antoi vähän armoa itselleen.

– Olin kolme päivää pois jäältä, Pelkonen sanoo.

– Mutta vain yhden päivän harjoittelematta, hän kiiruhtaa lisäämään.

– Kävin salilla touhuamassa niinä parina päivänä. Se on vähän ongelmakin minulle, kun on vaikea olla tekemättä yhtään mitään.

Valmentajanvaihdos piristi

MM-kilpailut siintävät tavoitteena ehkä jo maaliskuussa, olympialaiset kahden vuoden päässä.

Pelkonen on tehnyt töitä tavoitteidensa eteen siitä lähtien, kun hän aloitti taitoluistelun 5-vuotiaana.

– Kokeilin kaikennäköistä muutakin, esimerkiksi balettia ja yleisurheilua, hän sanoo.

– Taitoluistelu oli alusta asti ykkösjuttu.

Minna Järvinen valmensi Pelkosta lapsesta saakka, mutta yhteistyö päättyi viime vuonna. Susanna Haarala jatkoi tamperelaisen jalostamista.

– Huomasin, että kehitys oli jäänyt pyörimään yhteen kohtaan. Ajattelin, että voisi olla hyvä hetki vaihtaa valmentajaa. Radikaaleja muutoksia hän ei ole tuonut, mutta tiettyä ammattimaisuutta. Hänellä on enemmän arvokisakokemusta, Pelkonen avaa Kiira Korpeakin valmentaneen Haaralan vaikutusta.

Joulun jälkeen harjoitustahti ei ole ollut normaalista poikkeava. EM-kilpailujen edellä ei kannata sotkea tuttua sapluunaa, vaan Pelkonen on valmentajansa opein keskittynyt perusasioihin, näyttävyyden esiin saamiseen ja kisakunnon herkistelyyn.

– Koulusta oli joululomaa, joten on ollut vähän tiukempaa harjoittelua. Mutta sellaista, mihin olen tottunut. Ei isoja muutoksia.

Nyt joululoma on ohi, joten matkatavaroissa on muutakin kuin urheiluvälineitä.

– Koulukirjat ovat mukana. Parin viikon päästä on koeviikko.

Tavallista koeviikkoa painavampi testi on edessä tulevina kuukausina, kun Pelkonen aloittaa ylioppilaskirjoitukset.

– Kirjoitan englannin ja lyhyen matematiikan tänä keväänä, neljässä lukuvuodessa ylioppilaaksi tähtäävä Pelkonen sanoo.

”Kerran taisin kurkata”

Suomella on EM-kilpailuissa poikkeuksellisen suuri joukkue. Pelkosen lisäksi naisten yksinluistelussa on mukana Emmi Peltonen. Jäätanssissa Juulia Turkkila ja Matthias Versluis puolustavat EM-pronssiaan, mutta myös Yuka Orihara ja Juho Pirinen pitävät yllä Suomen värejä. Milania Väänänen ja Filippo Clerici osallistuvat pariluisteluun. Makar Suntsev debytoi miesten yksinluistelussa.

– Tosi kiva juttu, että on aiempaa enemmän suomalaisia mukana, Pelkonen sanoo.

Hän keskittyy suorituksiinsa eikä ole juuri vilkuillut osallistujalistoja.

– Kerran taisin kurkata, mutta turha on analysoida, keitä on vastassa.

Kisa-areenakin on vieras.

– En ole kilpaillut siellä aiemmin, mutta kuvista päätellen se on kiva paikka ja aika iso.

Petteri Ikonen