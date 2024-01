Salolaislapset ryhtyivät Salkkarin kirjallisuuskriitikoiksi​ – ”Kirja on kiinnostava, koska siinä on paljon pandatietoa”

– Salaatti, sanoo Samu Ojamaa.

– Tomaatti, jatkaa Helmi Vainio.

– Tykkää alakerran naapurista, täydentää Essi Vikman.

Meneillään on Toijan koulun tokaluokkalaisten lukupiiri, jota vetää opettaja Riikka Uusitalo. Tehtävänä on kertoa kirjaan liittyviä sanoja ja asioita.

Ryhmällä on luettavana kuuluisan lastenkirjailijan Roald Dahlin Annok Iplik. Kirjan nimi ei ole siansaksaa, vaan avautuu parhaiten toisinpäin luettuna.

Tarinassa herra Hapuli yrittää voittaa naapurinsa rouva Hopian sydämen puolelleen, ja apuna amorille toimii kilpikonna. Tarkalleen ottaen aika moni kilpikonna.

– Kuinka monta kilpikonnaa herra Hapuli on ostanut, kysyy Riikka Uusitalo.

– Sataneljäkymmentä! vastaa toistakymmentä ääntä kuorossa.

Uusitalo opettaa toka- ja kolmasluokkalaisten yhdysluokkaa, ja hän painottaa opetuksessaan lukemista ja kirjallisuutta. Kirjoihin perehdytään joka ikisen koulupäivän aikana 15 minuutin lukutuokion ajan.

Uusitalon oppilaista kaikki lukevat sekä koulussa että kotona. Kotona vanhemmat laittavat iltaisin lukukorttiin merkinnän, kun kirja on edennyt sovitun sivumäärän verran.

– Koulussa kirjaa voi mennä lukemaan rauhassa vaikka lattialle tyynyn kanssa. Tutkimusten mukaan puoli tuntia lukemista päivässä parantaa lukutaitoa.

Luokan kirjakärryssä on sadan kirjan valikoima, jotka Uusitalo on lainannut naapurissa sijaitsevasta kirjastosta. Opettajan tavoitteena on, että koululaiset oppisivat lukemaan sujuvasti ja innostuisivat kirjoista oikeasti.

– Lukeminen on välttämätön taito, mutta se myös auttaa rauhoittumaan, tuo nautintoa ja vie toisiin maailmoihin, Riikka Uusitalo sanoo.

Hän pyytää tokaluokkalaisia kertomaan mielipiteensä Annok iplik -kirjasta.

– Kiinnostava. Se ei ole ollut tylsä missään kohtaa, vaan koko ajan tapahtuu, sanoo Leo Nissinen.

Kolmasluokkalaisista innokkaita lukijoita ovat muun muassa Lauri Havia ja Nelli Rask. He ovat kahlanneet läpi monia sarjoja vapaa-ajallaan sekä Riikka Uusitalon opetuksessa liudan Astrid Lindgrenin klassikoita Pepistä Eemeliin.

Ronja Ryövärintyttären opettaja luki luokalle ääneen, ja sen jälkeen kiskolaiset matkustivat Helsinkiin katsomaan Ronjan näytelmäversion.

Kummallekin koululaiselle hetki, jolloin he oppivat lukemaan oli unohtumaton. Nelli Rask luki ääneen opaskyltin koulun metsäretkellä ja yllätti opettajansakin.

– Minä opin samana päivänä ensin ärrän ja sitten lukemaan, Havia kertoo.

Molemmilla on parhaillaan kirja kesken. Raskilla on meneillään Pankkirosvon poika, Havialla Maailman rikkain poika. Mieluiten Havia lukee tietokirjoja esimerkiksi eläimistä ja koneista, Rask puolestaan fiktiota.

– Pohjantuli-sarjassa tyttö menee toiseen maailmaan ja kohtaa siellä outoja asioita, Rask vinkkaa hyvää luettavaa.

Nelli Rask ja Lauri Havia kirjoittavat mielellään tarinoita. Niinkin pitkiä, että käsi kipeytyy kirjoittaessa, kuten Havia sanoo. Tarinat luetaan luokalle ääneen, eikä haittaa, vaikka kertomus olisi jäänyt vähän keskenkin.

Syyslukukaudella Nelli Rask ja Lauri Havia ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi uudenlaiseen kirjoitustehtävään: he laativat kirja-arvostelun.

Arvostelut liittyvät opettaja Piia Ukuran vetämään Lukeva Salo -projektiin, jonka tavoitteena on kannustaa salolaislapsia lukemaan.

Raskin ja Havion arvoissa näkyy kaksikon kirjamaku. Lauri Havian arvosteltavana on tietokirja Pandat, Nelli Raskilla puolestaan jännityskirja Merkitty lapsi, joka on ensimmäinen osa Melkein mahdoton tehtävä -sarjasta.

Myös Salon Seudun Sanomat haluaa innostaa lapsia lukemaan. Salkkari julkaisee kevään aikana Salon koululaisten tekemiä kirja-arvosteluja, ja sarjan avaavat Raskin ja Havian tekstit. Lasten kirjoituksia ei editoida toimituksessa. Arvostelut julkaistaan poikkeuksellisesti maksutta Salkkarin nettisivuilla.

– Itse olen omien lasten myötä huomannut, että lasten ja nuorten kirjallisuus on valtavan monimuotoinen genre. Ja yhä uudelleen saan huomata, että isän ja lasten valinnat esimerkiksi iltasaduiksi osuvat aika harvoin yksiin. Onkin mukava päästä lukemaan todellisten asiantuntijoiden arvioita eri kirjoista, sanoo Salon Seudun Sanomien päätoimittaja Rami Nieminen.

Koululaisen kirja-arvostelu: Pandat

Lauri Havia

Kirjan on kirjoittanut Anne Schreiber. Teoksen kuvituksesta ovat vastanneet monet kuvaajat. Kirjan painovuosi on 2023 (alkuperäinen teos 2010). Sivuja kirjassa on 32.

Minun mielestäni kirja on kiinnostava, koska siinä on paljon pandatietoa. Kirjassa kerrotaan pandoihin liittyvistä asioista mielenkiintoisella tavalla. Kirjan avulla saa tietoa pandojen elintavoista, kuten siitä, mitä ne syövät, miten ne keskustelevat keskenään ja miten ne hoitavat pentujaan.

Kirjassa kerrotaan myös pandojen suojelusta. Pandojen auttamiseksi on perustettu suojelualueita ja niitä suojellaan myös eläintarhoissa. Kirjasta jäi erityisesti mieleen kuva, jossa mies kantoi isopandaa pois maanjäristyksen alta.

Lue tämä kirja, niin saat selville millä eri nimillä pandaa on kutsuttu aikojen saatossa. Tämä kirja soveltuu jokaisen luettavaksi. Jos ei osaa vielä lukea, niin voi katsella kuvia tai kuunnella, kun joku muu lukee.

Kirjoittaja on kolmannella luokalla Toijan koulussa

Koululaisen kirja-arvostelu: Merkitty lapsi

Nelli Rask

Oletko ikinä tehnyt mahdotonta tehtävää? En minäkään! Mutta olen lukenut kirjan, jossa joku on tehnyt melkein mahdottoman tehtävän. Melkein mahdoton tehtävä -sarjan ykkösosan nimi on Merkitty lapsi. Sen on kirjoittanut Timo Parvela. Kirjan on kuvittanut Mari Luoma. Kirja on painettu vuonna 2022 ja siinä on 99 sivua.

Kirja on minun mielestäni jännityskirja. Kirjan päähenkilö on Elias. Elias on 12-vuotias kiharapäinen poika. Hän on innokas, seikkailunhaluinen ja valmis ottamaan haasteita vastaan. Minusta päähenkilö on hauska, vähän pelokas ja uhkarohkea.

Kirjan sivuhenkilöt ovat Jopo, Mino ja Paula-täti. Jopo ja Mino ovat Eliaksen koulukavereita. Elias asuu Paula-tädin kanssa, koska hänen oikeat vanhemmat ovat luultavasti poissa. Paula-täti on määräilevä ja melkein aina vihainen. Mino on Eliaksen paras kaveri. Minon perheen uskonto kieltää melkein kaiken paitsi kirjat, eikä Mino omista esimerkiksi puhelinta.

Kirjan tapahtumat alkavat Paula-tädin talossa kaatopaikan laidalla. Täti kertoo että Elias on löytynyt pyykkipussista kaatopaikalta. Paula-täti ja Elias keräävät elääkseen tavaraa kaatopaikalta. Yhtäkkiä Elias saa hänestä ja perheestään kuvan. Lähettäjä haastaa Eliaksen suorittamaan tehtävää, joka on melkein mahdoton.

Elias alkaa miettiä mitä hänen perheelleen on tapahtunut. Elias kertoi asiasta Minolle ja Jopolle ja he halusivat auttaa. Tästä alkoi kaverusten seikkailu.

Minusta kirjan juoni on jännittävä ja pelokas. Minusta kirja opetti haastamaan itseään, koska se voi johtaa hyviin asioihin. Suosittelen kirjaa kaikille yli 9-vuotiaille ja niille, jotka uskaltavat lukea sen tämän arvostelun perusteella.

Kirjoittaja on kolmannella luokalla Toijan koulussa.

Riikan, Nellin ja Laurin kirjavinkit

National Geographicin lapsille suunnatut tietokirjat.

Rachel Renée Russin Nolo elämäni -sarja, Rachel Wenitskyn ja David Sidorovin Koirakamut-sarja, Michele Assarasakornin ja Nathan Fairbairnin Kuonokamut-sarja

Astrid Lindgrenin Peppi-kirjat, Ronja Ryövärintytär, Roald Dahlin Matilda

Tavoitteena kymmenen kirjaa vuodessa

Salon koululaisten lukuinto on kasvanut muutamassa vuodessa, selviää Lukeva Salo -projektissa tehdystä tutkimuksesta. Lukeva Salo -hankkeessa kannustetaan koululaisia lukemaan enemmän ja opettajia tuomaan lukemista osaksi opetusta.

Apukeinona on muun muassa uudistettu lukudiplomi, johon merkitään luetut kirjat. Tavoitteena on, että kaikki lukisivat lukuvuoden aikana kymmenen kirjaa. Aihepiiriä ei ole rajattu, vaan kaikki kirjat käyvät.

– Oppilas voi lukea vaikka kymmenen Neropatin päiväkirjaa, kertoo Lukeva Salo -projektia vetävä Piia Ukura.

Ukura työskentelee Armfeltin koulussa suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana. Hän on työssään havainnut, että yläkouluun tulevat eivät osaa enää lukea yhtä hyvin kuin ennen. Myös sanavaraston laajuudessa on puutteita.

– Lukeva Salo innostaa opettajia luetuttamaan kirjoja, mutta viime kädessä lukemisen täytyy tapahtua kodeissa. On tärkeää, että lapsi oppii jo alakoulussa löytämään lukemiselle ajan, tavan ja paikan kotona. Vanhempien pitää taata lapselle lukurauha ja ottaa lukuhetkeksi kännykkä pois, sanoo Ukura.

Opettajat ovat saaneet tukea, koulutusta ja vinkkejä lukemiseen kannustamiseen, ja seuraavaksi heitä ohjataan viemään lukuintoa koteihin.

– Päätavoitteena on, että jokainen salolainen koti olisi lukeva koti.

Osa Lukevaa Saloa ovat koululaisten tekemät kirja-arvostelut, joita Salon Seudun Sanomat julkaisee kevään aikana. Ukura hankkii kouluihin arvioitavaksi uutuuskirjoja, jotka jäävät koulujen kirjastoihin. Ukuran mukaan koulussa on kirjoista pulaa.

– Kouluilla ei ole kirjoja, eikä kirjastoauto ei kulje riittävän usein. Osa kouluista sijaitsee kaukana kirjastoista, ja opettajilla on kova työ kirjojen hankkimisessa. Kirjastojen ja koulujen yhteistyötä pitäisi parantaa.

Uutuuskirjojen avulla halutaan innostaa lukemaan sekä arvostelun kirjoittajia että muita nuoria.

– Jos aikuiset arvioivat nuortenkirjoja, arvio ei ole nuorille suunnattu. Nuorten kirjoittamat vinkkaavat oikeasti toisille nuorille kirjasta.