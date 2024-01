Aikanaan Suomen nuorimman rallikuskin titteliä pitänyt Salo UA:n Viljami Salmisen ura etenee vakaasti kohti valtakunnan huippua. 14-vuotiaana ensimmäisen rallinsa ajanut Salminen on ehtinyt jo 17 vuoden ikään ja edessä on ensimmäinen kausi SM4-luokassa.

Kausi alkaa viikonloppuna Riihimäellä ja alla on uusi menopeli. Viime kaudet uskollisesti palvellut Ford Fiesta on vaihtunut Toyota Aurikseen.

– Tässä luokassa tulee 3–4 vuoden välein uusi ”trendiauto”, joka on vähän edellistä ”trendiautoa” parempi. Nyt se on Auris, Kuusjoella asuva Salminen kertoo.

Salminen hankki Auriksen SM4-luokan hallitsevalta mestarilta Tuukka Kauppiselta. Eli Salmisella on allaan ihan todistetusti voittaja-auto.

– Totta kai Auriksen suosioon vaikutti Tuukan menestys, mutta pitää muistaa, että Tuukka on niin pirun kova kuski, että hän ajaa kovaa millä autolla tahansa, Salminen naurahtaa.

Mikä on suurin ero Fiestan ja Auriksen välillä?

– Auriksessa on vähän enemmän tehoa ja sen kyllä huomaa. Fiesta oli tosin vakaampi, se kulki kuin raiteilla, kun taas Auris on levottomampi. Mutta se on tottumiskysymys.

Suositussa SM4-luokassa ajetaan V1600-luokituksen vakioautoilla. Suurin osa Riihimäellä ilmoittautuneista 30:sta SM4-kuskeista on alle 20-vuotiaita. Luokan suurin merkitys kuskin kehityskaarta ajatellen on kuitenkin se, että rallit ovat nuottiralleja.

Salminen ajoi ensimmäistä kertaa nuoteista viime vuonna Hyrynsalmella AKK:n ajoleirillä. Sen jälkeen hän ajoi muutamia pienempiä nuottiralleja. Kokemus oli niin rohkaiseva, että hän päätti lähteä ilmoittautua lokakuussa ajettuun Kokkolan SM-rallin SM4-luokkaan. Tuloksena oli vieläkin rohkaisevampi kolmossija.

Se kuulostaa kovalta vedolta, kun ottaa huomioon, että se oli Salmisen ja kartturi Topi Kärpijoen (PaiUA) ensimmäinen SM-nuottiralli ja kaksikko antoi siksi reilusti tasoitusta muille.

– Olihan se (kolmossija) iso yllätys. Saimme tosin paljon sijoja ihan sillä, että ajoimme varmasti maaliin, mutta rallissa on päästävä maaliin. Kyllä ne pätkäajatkin olivat ihan kohtalaisia, Salminen toppuuttelee.

Talvella kaksikko on hionut nuotin kirjoittamista ja lukemista sen verran kun on ehtinyt.

– Turhan vähälle se on silti jäänyt, kun aikataulut menevät ristiin. Mutta aina kun ollaan testattu, niin ollaan raapusteltu myös nuottia, Salon seudun ammattiopistossa opiskeleva Salminen kertoo.

Kun puhe on rallista eli kalustosta, testaamisesta ja huollosta, puhe kääntyy jossain vaiheessa aina rahaan. Salminen sanoi lokakuussa Kokkolan onnistuneen rallin jälkeen, että ensin pitää saada nuotti kuntoon ennen kuin edes harkitsee tehokkaampia autoja ja ylempiä luokkia.

– Niin mä sen itse näen. V-autot ovat halvin tapa ajaa rallia ja SM4-luokasta saa nimenomaan kokemusta nuottiin ja SM-rallissa suorittamiseen. Jos tulokset näyttävät, että pitäisi siirtyä seuraavan pykälän autoihin, niin siitä vaan sitten petraamaan.

Ja kun vaatimustaso ja tehot nousevat, nousevat myös kustannukset. Toistaiseksi Salmisen tiimi on onnistunut varainkeruussa loistavasti, mistä kertoo jo mainoksia täyteen teipattu Auris.

– Mulla on taustalla todella hieno porukka, toivottavasti he pysyvät tukena myös jatkossakin. Heille kuuluu maailman suurin kiitos!

SM-rallikauden avaus Riihimäellä lauantaina ja sunnuntaina.