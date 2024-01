Nuorten Leijonien kapteenilta tiukka lupaus pronssiotteluun

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteenilla Jere Lassilalla on tuplasti kokemusta MM-kilpailujen välierän häviämisestä.

Keväällä 2022 Lassila edusti Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta, joka hävisi MM-välierän Ruotsille 1–2 ja tokeni sitten pronssiottelussa 4–1-voittoon Tshekistä. Lassila oli tuonkin joukkueen kapteeni.

– Ainakin sen oppi tuolloin, että on aika hyvä fiilis, kun on mitali kaulassa. Kivempi on lähteä kotiin jotain mukana kuin ei mitään, Lassila tuumi.

Nyt hänen pitää motivoida alle 20-vuotiaiden maajoukkue pronssi-iskuun Göteborgissa pelattavissa MM-kilpailuissa. Nuoret Leijonat hävisi välierän Yhdysvalloille kitkerästi 2–3. Pronssiottelussa vastassa on Tshekki, joka hävisi välieränsä Ruotsille 2–5.

”Meitä mitali kiinnostaa”

Millainen kapteenin rooli on tällaisessa tilanteessa?

– Totta kai se on merkittävä. Pitää saada luotua uskoa joukkueeseen. Tiedän, että jätkät valmistavat itsensä hyvin peliin, eikä tarvitse tehdä ihmeitä. Kaikki hoitavat itsensä valmiiksi, Lassila lupasi pettymyksen käsittelyn hoituvan ennen pronssiottelua.

Lassila on ollut Suomen suunnannäyttäjä. Hän on summannut kuudessa ottelussa pisteet 3+4=7 ja taistellut kaukalossa esimerkillisesti.

Myös päävalmentaja Lauri Mikkola paalutti mitalinälkää riittävän nousujohteisen kisaurakan päätteeksi.

– Olemme maailmanmestaruuskilpailuissa. Täällä jaetaan kolme mitalia. Meitä mitali kiinnostaa. Siinä on tarpeeksi motivaatiota.

Pronssiottelu Tshekki–Suomi alkaa kello 16 ja loppuottelu Yhdysvallat–Ruotsi kello 20.30 Suomen aikaa.

Petteri Ikonen