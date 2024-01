”Olisi Salo saanut jäädä yksin ja ympäristökunnat liittyä yhteen”

Kuinka moni kompostori mahtaa toimia näillä pakkasilla? Ei ainakaan kannata ruveta lämmittämään paskoota. Sekajätteeseen

Nimimerkille Susi: On edesvastuutonta ja osoitus typeryydestä rinnastaa ihminen ja susi toisiinsa. Ihminen on sentään ihminen, mutta susi vaan susi. Lasu

Hyvä Halla-aho, uskallat tuoda todellisuuden esiin. Kyllä ovat sinisilmäisiä nämä muutamat ehdokkaat. Saisi tosiaan koskettaa myös ministereitä se suomalaisuusperuste. Hyvä Aho

Halla-ahon ehdotus syntyperäisyydestä on puolivillainen. Eikö pitäisi vaatia, että kansanedustaja on todistettavasti suomalais-ugrilaista alkuperää? Tiukka linja

Voisiko selvittää mahdollisuuden, että Niinistö jatkaisi presidenttinä poikkeuslailla? Saataisiin varmistettua kyvykäs presidentti ensi kaudellekin. Muut ehdokkaat ovat aika surkeita. Tätä ei pidä verratta Urkin puuhasteluihin. Kettulan kojootti

Hoitajista on pula ja hoitopaikoista on pula. Nyt jos joku on onnistunut saamaan yksityisen hoitajan niin hän joutuu maksamaan turvapuhelimesta ja turva-auttajasta tuplahinnan. Törkeetä

Olin viime kuussa kaihileikkauksessa Salon sairaalassa. Leikkauksesta jäi miellyttävä tunne. Toimenpide sujui erittäin ystävällisten lääkäreiden ja hoitajien suorittamana muutamassa hetkessä. On kiva, ettei salolaisten enää tarvitse lähteä Turkuun tätä hoitoa saamaan. Kiitollinen silmä

Voimia, Tuula Jaakkola. Myös saattojen suhteen tilanne on kiintoisa. Ei Äitini saatosta ollut sovittu. Yhtäkkiä se vain paperissa luki. Tähän lääkäreiden pimeään vallankäyttöön nojaten vastustan eutanasiaa. Kokemus

Näinkö sote toimii? Tiistaina yritin varata lääkäriaikaa. Sanottiin, ettei voi keskiviikoksi antaa, mutta soita keskiviikkona aamulla niin saat ajan. Soitin kuuliaisesti aamulla, mutta sain tylyn vastauksen: ei meillä ole yhtään aikoja, mutta yksi pätevä hoitaja ottaa vastaan ja varmaan osaa kertoa mikä minua vaivaa. En siis saanut apua, koska olisin tarvinnut lääkäriä. Kiitos menneen hallituksen

Nimimerkille Jotain rotia: Kiitokset SSS:n kantaa-ottavista pääkirjoituksista, jotka herättävät ajatuksia, myös ristiriitaisia. Hymistely ei vie mihinkään

Jalkpallohallista: Onko todella niin, että 8–15-vuotiaat nappulat tarvitsevat Salossa ympärivuotista futisharjoitusta? Entäs monipuolinen harjoittelu talvella; uinti, sisäpelejä ym? Jos lapset pelaavat vain futista, siitä tulee tylsää ja pakko. Monipuolisista tulee huippuja. Huippufutis on asia erikseen. Jalkapallokatsoja

Raketit lentävät vain kerran vuodessa. Niiiden vastustajat taitavat kuulua Elokapinaan. Eikun torille istumaan, pieni pakkanen ei aatetta haittaa. Raketit

Kyllä kuntaliitos oli suuri moka. Olisi Salo saanut jäädä yksin ja ympäristökunnat liittyä yhteen. Suuri moka

Olimme onnellisia kansalaisia kun saimme itse päättää sähkömme hinnoittelun. Nyt Norjassa hinnoitellaan sähköpörssissä meille sähkön kuluttajille hinnat. Jotka ovat välillä käsittämättömän korkeita. Aina ei ole otettu meidän olosuhteita huomioon. Huolestunut kansalainen