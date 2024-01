Irtokoirat raatelivat Onni-terrierin henkihieveriin kotitiellä – Pelättyjen laumanvartijakoirien omistaja:  ”Koskaan ei ole ollut mitään välikohtausta”

Kuohunta kahdesta laumanvartijakoirasta jatkuu Perttelissä. Irrallaan juosseet koirat ovat raadelleet pienen jackrusselinterrierin henkihieveriin, ja kaksikko on tavattu kiertelemässä yöaikaan jopa kilometrin päässä kotoa.

– Se oli ihan hirveää!

Eläkepäiviä viettävän Mervi Mätikkömäen ääni murtuu ja silmät kostuvat yhä, kun hän kertoo kesäisestä kauhunhetkestä Matinkalliontiellä. Onni-koira sai hyökkäyksessä niin vakavia vammoja, että eläinlääkärit ovat kuvailleet lemmikin toipumista huikeaksi selviytymistarinaksi.

Poliisi, valvontaeläinlääkäri ja eläinsuojeluyhdistys ovat selvitelleet tapahtumia, jotka ovat herättäneet huolta, pelkoa ja vihaa koiranomistajissa ja pienten lasten vanhemmissa.

Onni-koiran tapaus on jo edennyt poliisilta syyttäjälle. Kaukasiankoirien omistaja vakuuttaa Salon Seudun Sanomille, etteivät hänen vahtikoiransa tee pahaa.

Oli kesäkuinen aamu, kun Mervi Mätikkömäki asteli yöpaidassa hakemaan postia laatikosta. Onnilla oli valjaat päällä. Mätikkömäki näki viereisellä pellolla kaksi koiraa, joista hän oli jo talvella soittanut hätäkeskukseen.

Mätikkömäki ei ennättänyt suojaan.

– Toinen koira hyökkäsi kiinni Onnin toiseen päähän ja toinen toiseen päähän. Huusin kuin hullu.

Vehkaojantietä ajanut putkiasentaja Pekka Yliräisänen ja hänen puolisonsa Henna Kvist sattuivat paikalle viime tingassa. He nousivat autosta ja alkoivat huutaa.

– Ne vain jatkoivat Onni-koiran riepottelemista ilmassa, Yliräisänen kertoo.

Kun muu ei auttanut, Yliräisänen potkaisi isompaa hyökkääjää.

– Sitten se vasta päästi Onni-koiran hampaistaan. Adrenaliinia oli sen verran paljon, etten ehtinyt miettiä, mitä tein.

Yliräisänen ja Kvist kuljettivat Mätikkömäen ja Onnin eläinlääkäriasemalle Saloon ja sieltä Eläinsairaala Vettoriin Raisioon. Onnin vammat olivat hengenvaarallisia.

Vatsaontelon seinämä oli revennyt, ja turvonnut perna oli tunkeutunut vatsaontelosta ulos. Oikeassa lavassa oli lähes kämmenen kokoinen palkeenkieli, josta iho oli kuoriutunut kokonaan. Ojentajalihas oli haljennut pystysuunnassa. Ympäri kehoa oli kymmeniä pienempiä puremahaavoja.

Eläinlääkäri ei voinut luvata, että koira selviäisi. Vaihtoehtoja oli kaksi – hätäleikkaus tai eutanasia. Mervi Mätikkömäki päätti, että Onni yritetään pelastaa.

Vaativa leikkaus kesti tuntikausia, ja toipuminen sairaalan teho-osastolla seitsemän päivää.

”Tämä urhea hännänheiluttaja hurmasi koko teho-osaston henkilökunnan sisukkuudellaan”, eläinsairaala kirjoitti Facebookissa.

Onni pääsi kotiin kuntoutumaan. Pissa karkasi alussa ruokakupin viereen. Vahvat kipulääkkeet ja toistuvat käynnit fysioterapiassa auttoivat.

Lokakuussa Onni pomppi jo tohkeissaan, kun omenapuussa oli orava.

Mervi Mätikkömäki ei ole saanut rauhaa. Hän kertoo pelkäävänsä niin, ettei uskalla käydä ulkoiluttamassa lemmikkiään edes viereisessä metsässä. Lenkit alkavat ensin automatkalla jonnekin kauemmas.

– Olen kuin kotini vanki. Koko ajan täytyy miettiä, mihin pääsen karkuun. Onnin heitän turvaan vaikka kompostoriin, jos en muualle ehdi.

Öiset painajaiset isoista, ärisevistä koirista palasivat, kun kaukasiankoirakaksikko ilmestyi hänen pihalleen jälleen joulukuun alussa. Poliisit tulivat paikalle, ja silloin Mätikkömäki kohtasi myös kaukasiankoirien omistajan.

– Hän sanoi vain englanniksi, että I’m sorry. Huusin, että vihaan sua.

Koiraihmisenä Mätikkömäki korostaa, ettei hän kanna kaunaa Onnia raadelleita laumanvartijakoiria kohtaan.

– Eihän se niiden vika ole. Ne ovat viattomia.

Kaukasiankoirien omistaja osti Perttelistä vanhan teollisuushallin seitsemän vuotta sitten. Sujuvaa englantia puhuvan miehen liikeidea oli ostaa käytettyjä kuorma-autoja ja myydä niitä ulkomaille. Pihan hän aitasi pian kaupanteon jälkeen.

Toiminimiyrittäjällä ei nykyään vaikuta olevan hallissa kovin näkyvää toimintaa. Koirat vahtivat aidan takana yli hehtaarin tonttia. Aita on pystytetty elementeistä, joita käytetään esimerkiksi festivaaleilla.

– Vakuutan, että koirani eivät ole aggressiivisia. Ne ovat ystävällisiä ja hyvin koulutettuja. Jos tietäisin, että en osaa käsitellä koiria, minulla ei olisi koiria.

Mies kertoo, että uros on nimeltään Pako ja narttu Galaxy. Koirakaksikko on ollut hänellä kahdeksan vuotta.

– Koskaan ei ole ollut mitään välikohtausta tai hyökkäystä naapureita tai ketään muutakaan kohtaan.

Mies myöntää, että koirat ovat karanneet kolme kertaa. Joulukuussa ne lähtivät, kun ”joku oli avannut portin”. Mies epäilee nuorisoa, joka on hänen mukaansa käynyt toistuvasti härnäämässä koiria aidan takana.

– Minulla on video, jossa nuoret osoittelevat pihalle laserilla ja koirat tulevat hulluksi.

Kysymyksen kesäkuisesta hyökkäyksestä mies väistää.

– Rehellisesti sanottuna, minulla ei ole siitä käsitystä.

Onni-koiran tapaus on syyttäjällä syyteharkinnassa. Se tarkoittaa, että poliisi on kuullut kaikkia osapuolia, myös kaukasiankoirien omistajaa. Hänen siis täytyy tietää asiasta.

– Poliisi ja eläinsuojelu tarkistivat koirat, eikä niiden selästä tai vatsasta löytynyt merkkiäkään siitä, että ne olisivat tapelleet toisen koiran kanssa. Joku naarmu olisi varmasti jäänyt, mies selittää.

Toisiin koiriin Galaxy ja Pako suhtautuvat omistajan mukaan aivan normaalisti.

Hallilta on matkaa Mervi Mätikkömäen omakotitaloon kolmesataa metriä. Valvontakameran kuvat todistavat, että Galaxy ja Pako ovat kulkeneet ainakin kilometrin päässä Henna Kvistin ja Pekka Yliräisäsen omakotitalon pihalla.

Muitakin havaintoja kaksikosta on tiettävästi tehty.

– Niistä puhutaan kylillä paljon, Henna Kvist tietää.

Kvist ei uskalla aina viedä omaa kääpiösnautseriaan Jemiä ulos. Perheen esikouluikäiselle pojalle hän kertoo antaneensa ohjeet, mihin mennä pihalla turvaan.

– Eihän ihmisen pitäisi joutua sellaisia miettimään kotona, Kvist sanoo.

Kommentointi sosiaalisessa mediassa on ollut kiivasta. Kyläläisten puheissa on jopa uhattu ajaa autolla koirien päälle. Valvontaeläinlääkärille on tehty eläinsuojeluilmoituksia, joiden mukaan koirat olisivat esimerkiksi liian laihoja. Tarkastuksissa koirien kunnosta ei ole kuitenkaan löytynyt huomautettavaa.

Kaukasiankoirien karkailu on todettu ongelmaksi, ja valvontaeläinlääkäri on toistuvasti kehottanut omistajaa tilkitsemään raot hallia ympäröivästä aidasta. Jotain korjauksia on tehty joulukuussa, mutta viranomaisilla ei ole varmuutta aidan pitävyydestä.

Mervi Mätikkömäki on maksanut Onnin hoitokuluja yli 10 000 euron edestä puolen vuoden aikana.