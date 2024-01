Opiskelijakolmikko tuotteisti avantouinnin–Salon messuilla sai kokeilla ja maistella tai vain katsella.

Mielenkiintoista, Tuli lämmin olo ja tuntui, että energia lähti liikkeelle. Salolainen Leena Heiskane n kuvaili tähän tapaan tuokiota salolaisen elämäntapavalmentajan Anu Jaakkolan käsittelyssä Salon Messuilla lauantaina.

– Tulin tänne lapsenlapseni kanssa ajankuluksi, Heiskanen kertoi.

Hän sanoi käyvänsä messuilla muutenkin.

– Näkee ihmisiä.

– Lapsenlapsi laski juuri, että olin yhdeksän kertaa jäänyt suustani kiinni.

Tuttujen lisäksi messuilta saattaa löytää mielenkiinoista ostettavaa.

Elämäntapavalmennusta jo vuodesta 2015 Salossa antanut Anu Jaakkola kertoi, että nykyään valmennukselle on kasvava tarve.

Hän tekee töitä yhdessä kumppaninsa Pekka Karin kanssa.

Kari selitti että valmennuksessa hyödynnetään vanhaa kiinalaista oppia, jossa etsitään ihmisen karatepiste.

– Karatepisteestä vaikutetaan keskushermostoon.

Messuilla oli muitakin ihmisen hyvinvointiin keskittyviä yrityksiä. Esimerkiksi kolmen turkulaismiehen perustama yritys, joka tuo Kiinasta Suomeen kylmäaltaita.

– Opiskelemme liiketaloutta ja yksi meistä keksi, että näin voi saada avantouinnin hyödyn, Samuli Hakanen selittää.

Pelkästään opiskelu ei bisnesideaa poikinut, vaan nuorten miesten urheilullinen tausta.

– Käymme avantouinnissa ja olemme huomanneet, miten hyvin se palauttaa, minkä lisäksi avantouinti lievittää stressiä ja parantaa unen laatua, idean keksinyt Niki Granqvist kertoo.

Sauvosta kotoisin oleva Granqvist kertoo harrastavansa jalkapalloa ja salibandya, mikä on myös Hakasen harrastus. Kolmikosta Salosta kotoisin oleva Jaakko Suominen harrastaa voimanostoa.

Viime syksynä saatu liikeidea on kaverusten mukaan kiinnostanut paljon etenkin urheilupiireissä.

– Tämän voi laittaa vaikka parvekkeelle ja hyödyt ovat samat kuin avantouinnissa, he vakuuttavat.

Kylmäaltaassa on viisi kerrosta, joista kolme on lämpöeristettä. Pakkasraja ulkona on kuitenkin -15 astetta.

Itse altaassa suositellaan olemaan korkeintaan yksitoista minuuttia viikossa.

Messuilla myös maistateltiin muun muassa hapankaalimehua. Hietasen Puutarhasta tuttu Timo Hietanen sai idean tuoda messuille maisteltavaa ja apurikseen hän oli saanut Tuija Saariston .

– Ei tätä ole tarkoitus myydä, vaan maistattaa, Saaristo kertoi.

Mehua maistellut pertteliläinen Vuokko Lahti nyökkäsi.

– Raikasta, olen kaalin ystävä, hän lisäsi.

Heräteostoksia messuilta oli tarttunut kierroksen jälkeen myös perniöläisen Marianne Himbergin mukaan. Hän sovitti vielä koruja, joista lopulta päätti ostaa kaksi.

Hän on itsekin taitava käsistään ja on tehnyt muun muassa laukkuja. Siitä huolimatta hän oli ostanut myös laukun.

– Messuilla on ihan kiva katsella toisten käsitöitä.

Hän kuvaili messuja kivaksi ja monipuoliseksi tapahtumaksi.

Salon messut jatkuvat sunnuntaina Salohallissa kello 10–16. Myös Juhla- ja häämessut ovat sunnuntaina Urheilutalossa kello 10–18.