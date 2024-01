Pääkirjoitus: Huhuja salametsästyksestä ja huumekaupasta – Asepajan paljastuminen hätkäytti Salossa

Viime vuoden keväällä poliisi teki ratsian Salon Meriniityssä sijaitsevaan yritykseen. Autokorjaamon tiloista paljastui laiton asepaja, jossa oli jo pidemmän aikaa muokattu deaktivoituja aseita käyttökuntoisiksi. Poliisi takavarikoi hallista yli kaksikymmnentä laitonta asetta. Joukossa oli myös sarjatuliaseita (SSS 30.12.).

Juttu on etenemässä lähiaikoina syyttäjän pöydälle. Poliisin esitutkinnan perusteella rikoksesta epäiltyjä on viisi. Heistä kaksi toimi asekaupan ja -valmistuksen parissa ja yhden epäillyn rooli oli toimittaa aseita kunnostettavaksi. Kahta henkilöä epäillään ostajan ominaisuudessa.

Salkkarin eri lähteistä keräämien tietojen perusteella epäiltyjen ja poliisin näkemykset tapauksesta eroavat monin paikoin melko merkittävästi. Kuulusteluissa on kuitenkin myös myönnetty, että asekauppaa on tapahtunut.

Laittoman asetehtaan löytyminen keskeltä kaupunkia on tietenkin hätkähdyttävä uutinen. Huolestuttavaa on etenkin se, että rikollisille aseille harvoin löytyy lainmukaista käyttötarkoitusta.

Huhupuheiden perusteella salolaispajan tuotteita olisi viattomimmillaan käytetty salametsästykseen. Toisaalta on viitteitä, että aseita olisi päätynyt myös kovan luokan huumerikollisten käyttöön. Silloin puhutaan yleensä enemmän tai vähemmän järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Poliisi on kuvannut Salossa paljastunutta toimintaa suunnitelmalliseksi ja ammattimaiseksi. Mukana on ollut henkilö, jolla on taustallaan aiempi tuomio luvattomien aseiden kanssa toimimisesta.

Juttu osoittaa, että Suomessa on sekä kysyntää että tarjontaa laittomalle asekaupalle. Usein tällainen toiminta tulee ilmi vasta jonkin toisen rikoksen yhteydessä. asekauppiaat eivät siis välttämättä paljastu ennen kuin myyvät aseita jollekin, joka mokaa.

Viime vuosikymmenellä Suomella oli vankka asema kansainvälisen aseiden salakaupan kauttakulkumaana. Yhdessä vaiheessa Euroopasta kuljetettiin suuria määriä deaktivoituja aseita Venäjälle, jossa ne korjattiin uudelleen käyttökuntoon ja rikollisiin tarpeisiin. Nyt liikenne Venäjälle on vähentynyt merkittävästi. On hyvä kysymys, mihin aseet tällä hetkellä päätyvät.

Joka tapauksessa deaktivoituja keräilyaseita liikkuu Suomessa runsaasti. Väärissä käsissä niistä koituu isoja riskejä.