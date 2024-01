Varsinais-Suomen hyvinvointialue suunnittelee yksityissairaalan perustamista Saloon (SSS 5.1.). Se toimisi Salon sairaalan tiloissa ja olisi Varhan ja yksityisen terveyspalveluyrityksen yhteisomistuksessa. Yrityksen on määrä leikata Salossa sekä yksityisiä että julkisia potilaita.

Toistaiseksi suunnitelmista tiedetään varsin vähän. On epäselvää, millaisiin toimenpiteisiin uusi yritys keskittyisi. Epäselvää on sekin, että jatkuisiko Varhan oma leikkaustoiminta Salossa vai ottaisiko uusi yritys kaikki leikkaussalit käyttöönsä.

Salkkari julkaisi uutisensairaala-aikeistatorstaina verkossa ja perjantain lehdessä. Varhan suunnitelmista on kuitenkin ollut vaikea saada tietoja. Eri lähteistä on tihkunut pieniä palasia tai ympäripyöreyksiä, mutta Varhan johto ei ole halunnut avata asiaa millään tavoin. Virkavastuulla he eivät ole voineet sitä kiistääkään.

Kuten Salkkarin jutussa todetaan, yksityisen terveysyrityksen perustamissuunnitelmasta ei löydy käytännössä mitään mainintaa mistään Varhan julkisista asiakirjoista.

Aikeita ei mainita sen paremmin Varhan strategiassa, palvelustrategiassa kuin taloussuunnitelmassakaan. Osa valtuutetuista on hiljattain saanut jotain tietoja hankkeesta, mutta valtuustossa asiasta ei ole puhuttu.

Tiettävästi hanketta on kuitenkin valmisteltu jo pidempään. On hyvä myös muistaa, että Varhan johtaja Tarmo Martikainen on aiemmin toiminut tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtajana. Se on hyvinvointialueiden omistama sairaala.

Yksityissairaalan perustamisella olisi potentiaalisesti useita hyviä puolia. Se voisi tuoda Varhan kipeästi kaipaamia säästöjä. Ainakin hyvinvointialue saisi lisätuloja. Hyvässä lykyssä se houkuttelisi Saloon lisää lääkäreitä ja auttaisi purkamaan hoitojonoja. Salossa tuskin pannaan pahakseen maksukykyisten terveysturistien visiittejä kaupunkiin.

Siksi herää kysymys, miksi hyvinvointialueen johto yrittää salailla hanketta. Mikä on kolikon kääntöpuoli, jonka paljastumista pelätään?

Onko kyse siitä, että parhaillaan kunnissa odotetaan peloissaan päätöksiä toimipisteiden sulkemisesta? Leikkurin perustaminen vahvistaisi Salon asemaa, mikä saattaa sapettaa muualla Varsinais-Suomessa. Ottajia sairaalalle olisi muuallakin.

Vai onko kyse sittenkin siitä, että nykyinen leikkaustoiminta Salossa siirtyy Turkuun uuden yksityissairaalan alta? Tämä voisi herättää närää salolaisissa. Olisi ikävää, jos Salossa leikattaisiin vain rikkaita yksityispotilaita ja julkisen puolen asiakkaat joutuisivat käymään operoitavana Kupittaalla.

Kysymyksiä riittää. Millainen tulee olemaan Varhan ja yksityisen yhtiökumppanin työnjako? Kumpi määrää ja hyötyy? Onko kumppaneita jo kartoitettu ja kenen ehdoilla hanketta valmistellaan? Onko julkisen toimijan edes perusteltua lähteä kilpailuun yksityisistä potilaista? Miten varmistetaan, ettei syrjitä julkisen puolen asiakkaita – tai muita yksityisiä toimijoita?

Viimeistään nyt Varhan johdon olisi syytä astua esiin. Avoimuus on kirjattu hyvinvointialueen periaatteisiin, vaikka aina ei siltä näytä.