Pääkirjoitus: Lähijunia odottaa tuttu kohtalo

Näyttää siltä, että kovalla pöhinällä käynnistynyt lähijunahanke on hukkumassa omaan sauhuunsa. Salkkari julkaisi tiistaina laajan selvityksen, joka paljastaa, miten levällään koko projekti on. Aikataulu on yksinkertaisesti mahdoton.

Varsinais-Suomen lähijunaliikenteestä on pöhisty siitä lähtien, kun Onnibusin perustaja Pekka Möttö ja raide-ekspertti Antero Alku perustivat Suomen Lähijunat Oy:n vuonna 2022. Uusi yhtiö ilmoitti heti tuoreeltaan suunnittelevansa lähijunaliikennettä Turun ja Salon välille. Liikenteen tilaajina toimisivat radanvarren kunnat.

Sen jälkeen määräaikoja on tullut ja mennyt. Lopulta uusi yhtiö onnistui ostamaan VR:ltä vanhoja junanvaunuja, jotka se aikoo remontoida lähijuniksi.

Salkkarin tuoreessa jutussa Alku uhkaa, että mikäli kunnat eivät kiirehdi, juhannuksen jälkeen vaunut myydään romumetalliksi. Saa nähdä onko hän tosissaan, vai riittävätkö maltti ja rahat odotella pidempään. Kesään mennessä tuskin tapahtuu ihmeitä. Se on ainakin varmaa, että lähijunaliikenne Salon ja Turun välillä ei ala vuonna 2025, kuten yhtiö on aiemmin suurieleisesti lupaillut.

Lähijunien kiskoilla on yksinkertaisesti liian monta estettä. Ensinnäkin kuntien ostoliikenteen mahdollistava lakihanke on kesken. Valtiovarainvaliokunta totesi joulukuussa, että raideliikenteen avaaminen vaatii ”huolellisia selvityksiä ja aikaa”.

Kunnatkaan eivät taivu äkkinäisiin liikkeisiin. Salkkarin tiistaisessa jutussa Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen kertoi, että kuntien johto alkaa neuvottella yhteistyöstä.

Ne haluavat selvittää liikennemääriä ja kustannuksia. Tähän kuluu vähintään kuukausia. Pysäkkejäkin pitäisi rakentaa.

Lopuksi pitää löytää vielä poliittinen sopu. Junien liikkeellelähdön kannalta Turku ja Salo ovat avainasemassa. Kummassakaan kaupungissa valtuustot eivät ole varauksetta ostopäätöksen kannalta.

Sitä paitsi ensi vuoden ratavuorot pitää varata huhtikuuhun mennessä. Siihen ei ehditä.

Kaiken lisäksi karu totuus on, että Suomen lähijunilla ei ole junia. Sillä on VR:n puhki kaluamia junanraatoja, joiden kunnostamisesta ei ole edes tarkkoja suunnitelmia.

Junayhtiöllä on kumppanina yritys, jonka on määrä tehdä vaunuihin täysremontti sitten, kun rahaa jostain löytyy. Mutta toistaiseksi tällä yrityksellä on palkkalistoillaan yksi henkilö. Urakka aikatauluineen on siis enemmän toiveajattelua kuin realismia.

Valitettavasti lähitulevaisuudessa junille taitaa olla käyttöä vain kierrätysmetallina. Jos Alku toteuttaa ukaasinsa, lähijunaliikenne Varsinais-Suomessa palaa lähtöruutuun.

Se ei olisi yllätys. Kuten Salkkari viime vuonna taustoitti, lähijunia on seudulle viritelty jo ainakin 30 vuotta, aina yhtä huonoin tuloksin (SSS 19.10.23).