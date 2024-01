Paimiolaiskoulu kielsi kännykät ja saattaa saada siitä hyvästä palkinnon

Jokelan alakoulussa Paimiossa on kiinnitetty jo pitkään huomiota oppilaiden luurivapaan yhdessäolon edistämiseen. Koulussa on ollut jo kuuden vuoden ajan Luurivapaa alakoulu -linjaus eli oppilaiden puhelimet pysyvät koulupäivän aikana äänettömällä repuissa. Asia on kirjattu myös järjestyssääntöihin yhteistyössä huoltajien kanssa.

Näistä ansioista Jokelan koulu on nimetty Opetushallituksen ja Kuntaliiton myöntämän Cygnaeus-palkinnon finaalinelikkoon 15 hakijan joukosta.

6B-luokan oppilas Iina Vesa on tyytyväinen luurivapaaseen kouluun.

– Pystyy keskittymään paremmin koulunkäyntiin.

Opettaja Taina Mattila sanoo, että luurittomuussääntö oli voimassa myös luokan leirikoulumatkalla.

– Erikseen oli sovittu aika, jolloin puhelinta sai käyttää ja olla yhteydessä kotiväkeen. Hyvin pysyivät puhelimet piilossa.

Sen sijaan, että oppilailla olisi kiusaus käyttää puhelimia välitunneilla, on tilalle keksitty erilaisia aktiviteetteja, joihin osallistuvat myös aikuiset. Pihaan on hankittu leikkivälineitä, ja aikuiset ovat jalkautuneet välituntien leikkeihin mukaan. Luokilla on myös mahdollisuus säännöllisesti sisäpelivälitunteihin liikuntasalissa ja lautapelivälitunteihin.

Rehtori Tarja Vuontelan mukaan Cygnaeus-palkinnon hakeminen oli puolivahinko.

– Sattumalta törmäsin mainokseen, ja kun luin tämänvuotiset palkintokriteerit, niin ajattelin että tämä on kuin nenä päähän.

Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen mukaan nimettyä palkintoa on jaettu vuodesta 1981, ja teema vaihtelee vuosittain. Opetusneuvos Tiina Luomanen Opetushallituksesta kertoo, että kouluista on saatu voimakasta viestiä siitä, että välitunneillakin monet lapset ja nuoret ovat mieluummin omalla puhelimellaan ja yhteydessä kavereihin sitä kautta.

– Haluamme rohkaista tuomaan esille toimintamalleja, joissa puhelin jäisi kerrankin kakkoseksi ja kasvokkain tapahtuvat kontaktit veisivät voiton. Siksi vuoden 2023 Cygnaeus-palkinnon teemakin on Luurilepoa!

Paimion Jokelan koulun lisäksi finaalinelikkoon kuuluvat Aseman koulu Urjalassa, Hiukkavaaran yhteiskoulu Oulussa sekä helsinkiläinen partiolippukunta Käpylän Kuksat. Kaikkia finalisteja yhdistää Luomasen mukaan se, että puhelittomuus on koko yhteisön, ei vain yksilöiden asia.

Palkintona annettavan Essi Renvallin suunnitteleman Cygnaeus-mitalin saajan valitsevat tänä vuonna professori Anne Birgitta Pessi ja laulaja-lauluntekijä Nelli Matula.

– Pessi on tehnyt erittäin ansiokasta tutkimusta esimerkiksi myötätunnosta ja sen merkityksestä yhteisön jäsenten hyvinvoinnille. Nelli Matulan taas ajateltiin olevan hyvä roolimalli, sillä hän on itsekin nuori osaa katsoa hakemuksia nuoren näkökulmasta. Hänellä on myös hillitön määrä juuri kohderyhmän ikäisiä faneja, Luomanen perustelee.

Cygnaeus-palkinnon voittaja julkistetaan 26.–27. tammikuuta järjestettävillä Educa-messuilla Helsingissä.

Rehtori Vuontelan mukaan luurittomuus ja yhdessä tekeminen ovat lisänneet vuorovaikutusta eri opetusryhmien kesken.

– Kun seuraa ilmeitä ja eleitä ja äänenpainoja, niin oppii myös ryhmässä toimimista. Viisikään hymiötä näyttöruudulta ei korvaa sitä, kun lukee toista ihmistä.

Jokelan koulun opetuksessa hyödynnetään paperisten oppimamateriaalien lisäksi myös tabletteja ja tietokoneita. Vuontela myöntää, että puhelittomuus on myös pohdituttanut.

– Kyllä muutama vuosi sitten mietitytti, että olemmeko vastarannan kiiskiä ja torppammeko kehityksen, kun emme salli puhelimia. Mutta viimeisen kahden vuoden aikana on tullut paljon jo tutkimustietoakin siitä, että ei jatkuva kännykän katsominen ole järkevää.

Monet lapset tulevat tutuiksi älylaitteiden kanssa jo alle kouluikäisinä. Vuontela sanoo, että viime syksynä ensimmäisen luokan aloittaneet olivat ensimmäinen vuosiluokka, jolle piti oikeasti teroittaa, että kännykkää ei saa ottaa esille koulupäivän aikana. Mikäli puhelin päätyy repusta käteen koulupäivän aikana, puuttuu henkilökunta siihen välittömästi.

– Suuria taisteluita ei ole ollut, yleensä asiallinen kertahuomautus luurittomuudesta riittää.

Koulun tulisi olla Vuontelan mielestä turvallinen paikka, jossa ei tarvitse altistua älylaitteenkaan tuomaan ikävään materiaaliin.

– On ollut pari tapausta, joissa tyttöjen pukuhuoneessa on filmattu toisten tyttöjen riisuutumista, ja sisältöä on jaettu muille. Nyt on linjattu, ettei kännyköitä viedä pukuhuonetiloihin ollenkaan, koska siellä ei ole aikuista koko ajan valvomassa.