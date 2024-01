”Päivystyksen lakkautukseen ei pidä suostua” – Varhan salolaisvaltuutetut aikovat taistella Salon sairaalan puolesta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan salolaiset valtuutetut ja somerolainen Jani Kurvinen (kesk.) aikovat panna hanttiin, jos Salon sairaalan ympärivuorokautista päivystystä yritetään siirtää Turkuun.

Salon Seudun Sanomien tavoittamat valtuutetut sanovat yhtä lukuun ottamatta vastustavansa virkamiesryhmän esitystä, jonka mukaan hyvinvointialueilla voisi olla tulevaisuudessa vain yksi ympärivuorokautisesti päivystävä sairaala Uusimaata lukuun ottamatta.

Kokoomuksen Laura Riski sanoo, ettei osaa vielä tämänhetkisillä tiedoilla ottaa kantaa asiaan. Hänen mielestään kaikkia vaihtoehtoja on hyvä pohtia.

– Toivon kaikille työrauhaa pohtia, mitä on esitetty, miten virkamiehet ovat sitä perustelleet ja mitkä ovat meidän omien virkamiestemme näkemykset, Riski sanoo.

Kokoomuksen Elina Suonio-Peltosalo ihmettelee esitystä. Hän sanoo tietävänsä, että Turussa päivystys on tukossa ja kysyy, onko Tyks valmis ottamaan koko rumban hoitoonsa.

– Eteläisessä Salossa on pula lääkäripalveluista, ja nyt ollaan viemässä päivystystä pois Salosta. Tilanne on kohtuuton, hän sanoo.

– Salon sairaalassa toiminnot ovat naimisissa keskenään. Päivystys ja leikkaustoiminta tarvitsevat toisiaan.

Perussuomalaisten Heikki Tamminen muistuttaa, että esitys päivystysten työnjaosta on vasta työryhmän esitys.

– Noin kova linja, että jokaisella hyvinvointialueella olisi vain yksi päivystävä sairaala kuulostaa niin kovalta, etten usko sen menevän läpi poliittisessa päätöksenteossa.

– Salon sairaala on merkittävä osan Tyksin palvelua. Päivystyksen siirto Turkuun ruuhkauttaisi jo entisestään ruuhkautuneita palveluita, Tamminen arvioi.

SDP:n valtuutettu ja Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Simo Paassilta sanoo suoraan, että päivystyksen lakkautukseen ei pidä suostua. Hän uskoo, ettei sellaista päätöstä tulla edes tekemään.

– Tämä on lääketieteellisen asiantuntijaryhmän ehdotus, jossa ei edes väitetä otetun huomioon muuta kuin lääketieteellinen näkökulma. Kun tehdään laajempaa vaikutusten arviointia, esitykselle Salon päivystyksen siirrosta Turkuun ei löydy enää perusteita. Nykyjärjestelmä on ihan toimiva, Paassilta päättelee.

Kokoomuksen Juhani Nummentalo pitää työryhmän esitystä yllättävän rajuna. Hän ei usko, että se toteutuu missään tapauksessa sellaisenaan. Tavoitteet on ehkä mitoitettu yläkanttiin, ja todellinen tavoite vähäisempi.

– Päivystys on ollut aina Salossa se, jota on koitettu vahtia. Se on kuntalaisille tärkeä palvelu ja erityisesti Salossa, joka on maantieteellisesti suuri.

– Tämä ei ole pelkästään Varhan asia, vaan tässä pitää käyttää myös Salon kaupungin ja Someron edunvalvontaa vahvasti. Meidän pitää ottaa se asento, että tämä torjutaan, Nummentalo sanoo.

Perussuomalaisten Mikko Lundén sanoo vastustavansa sairaalan päivystyksen lakkautusta ja taistelevansa sitä vastaan ”kynsin hampain”.

– Tämä on työryhmän esitys. Uskallan väittää, että hyvinvointialueella tätä ei niellä.

Jani Kurvinen: Salo on Varhalle tärkeä

Varhan valtuutettu ja aluehallituksen varapuheenjohtaja Jani Kurvinen Somerolta sanoo, ettei ole lukenut työryhmän raporttia ja on mediatietojen varassa.

Hän korostaa, että Varhan näkökulmasta Salon sairaala on erityisen tärkeä paikka. Hyvinvointialueen pitkän ajan strategiassa on kahden sairaalan malli.

– Nykyisessä maailmanpoliittisessa ilmapiirissä on erityisen tärkeää, että Varsinais-Suomessa on kaksi sairaalaa, ja että Helsingin ja Turun välissä on Salon sairaala, hän sanoo.

Kurvisen mukaan hyvinvointialueen ja Salon seudun päättäjien pitää kääntää kaikki kivet ja kannot, jotta päivystys ja leikkaustoiminta Salon sairaalassa jatkuvat.

Hänen mielestään ministeriön ohjausvalta hyvinvointialueille tuntuu tällä hetkellä kohtuuttomalta.

– Meidän pitäisi voida itse suunnitella ja päättää toiminnastamme, Kurvinen sanoo.