Pakistan vastasi Iranin ilmaiskuun ohjusiskulla rajaseudulle – asiantuntija ei näe merkkejä suuremmasta kärjistymisestä

Pakistan teki torstaina ohjusiskun Iranin kaakkoisosaan lähelle maiden rajaa. Pakistanin mukaan iskulla tuhottiin militanttien piilopaikkoja.

– Tänä aamuna Pakistan teki sarjan tarkasti koordinoituja täsmäiskuja terroristien piilopaikkoihin Sistan–Balutshistanin provinssissa Iranissa, ulkoministeriön lausunnossa sanottiin.

Lausunnon mukaan syynä iskuihin oli uskottava tiedustelutieto, joka viittasi laajaan terroristiseen toimintaan.

Iskussa kuoli Iranin valtiollisen median mukaan ainakin yhdeksän ihmistä: kaksi miestä, kolme naista ja neljä lasta, kertoi aluehallinnon edustaja Alireza Marhamat.

Kuolleet eivät hänen mukaansa olleet Iranin kansalaisia. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan kuolleet olisivat olleet pakistanilaisia.

Marhamatin mukaan isku tehtiin Saravan kaupungin lähellä olevaan kylään Pakistanin rajan tuntumassa.

Torstain tapahtumia edelsi Iranin toissa päivänä tekemä ilmaisku Pakistaniin. Iranin mukaan iskun kohteena oli maan terroristijärjestöksi määrittelemä Jaish al-Adl, joka oli kertonut tehneensä viime kuussa hyökkäyksen poliisiasemalle Iranin kaakkoisosassa.

Rajaseutu ollut pitkään levoton

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija OIli Ruohomäki katsoo, että Pakistan ei olisi voinut olla reagoimatta Iranin aiempaan iskuun.

– Molemmissa maissa, sekä Iranissa että Pakistanissa kansallismielisyys on ohjaava voima, Ruohomäki sanoo.

EU ilmaisi torstaina huolensa väkivallan kiihtymisestä Lähi-idässä muun muassa Pakistanin ja Iranin iskujen johdosta.

Ruohomäki ei kuitenkaan näe Iranin ja Pakistanin rajatilanteessa tällä hetkellä erityistä kärjistymisen riskiä.

– Tämänhetkisen tiedon valossa en näe, että tässä nyt mitään suurempaa kärjistymistä olisi tiedossa. Mutta täytyy alleviivata sanaa tämänhetkisen.

Iranin ja Pakistanin syrjäinen rajaseutu on Ruohomäen mukaan ollut jo vuosikaudet ongelmallista ja levotonta aluetta, josta valtion ote on ollut molemmin puolin heiveröinen. Iranin puolella rajaa on Sistan–Balutshistanin provinssi, Pakistanin puolella Balotshistanin provinssi.

– Aikoinaan Afganistanista peräisin oleva heroiini kulki Balotshistanin kautta Pakistanin puolelta Iraniin ja siitä kohti Eurooppaa.

Paikallinen sunnimilitanttien ryhmä Jaish al-Adl on tehnyt viime kuukausina iskuja Iranissa. Pakistanin puolella rajaa puolestaan on ollut yhteenottoja balutshiseparatistien ja Iranin hallituksen joukkojen välillä.

– Erilaiset militanttiryhmät pakkaavat pesiytymään alueilla, joilla hallinnon ote on heiveröinen, Ruohomäki sanoo.

Pakistanin edustaja puhutteluun

Pakistanin ulkoministeriön mukaan torstain iskun kohteena olivat rajan tuntumassa piileskelevät militantit. Ulkoministeriön mukaan Pakistan kuitenkin kunnioittaa Iranin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

– Iskun ainoa tarkoitus oli ajaa Pakistanin omia kansallisia ja turvallisuusetuja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä ja joita ei voi vaarantaa, ulkoministeriö perusteli.

Iran kutsui Pakistanin Iranin-asiainhoitajan puhutteluun ohjusiskun vuoksi, kertoi Iranin media.

Pakistanin ulkoministeriön mukaan Pakistanin virkaatekevä pääministeri Anwar-ul-Haq Kakar puolestaan lähtee tapahtumien vuoksi kotimaahansa etuajassa Maailman talousfoorumin kokouksesta Davosista Sveitsistä.

Aiemmin tällä viikolla Iranin iskun jälkeen Pakistan veti suurlähettiläänsä pois Iranista ja sanoi vievänsä asian YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi.

Kiina tarjoutui torstaina toimimaan välittäjänä Iranin ja Pakistanin kiristyneessä tilanteessa ja kehotti jälleen kerran osapuolia malttiin.

– Olemme valmiit rakentavaan yhteistyöhön jännitteiden vähentämisessä, jos osapuolet niin haluavat, vakuutti Kiinan ulkoministeriön edustaja Mao Ning.

Sekä Iran että Pakistan ovat Kiinan läheisiä liittolaisia.

Iranin iskuilla sisäpoliittinen motiivi

Iran teki aiemmin tällä viikolla iskuja paitsi Pakistaniin myös Irakiin ja Syyriaan.

Iranin vallankumouskaartin Sepah News -uutissivuston mukaan Syyriassa tehdyt iskut olivat vastaus terroristien viime kuukausina tekemiin iskuihin. Sivuston mukaan paikalle oli ”kokoontunut viimeaikaiseen terroritoimintaan liitettyjen ryhmittymien ja erityisesti terroristijärjestö Isisin komentajia”.

Iranin valtiollisen Irna-uutistoimiston mukaan Pohjois-Irakin Kurdistaniin tehdyillä iskuilla puolestaan tuhottiin Israelin tiedustelupalvelun Mossadin alueellinen päämaja, minkä lisäksi ohjuksia ammuttiin ”Iranin vastaisten terroristiryhmien kokoontumiseen”.

Ruohomäen mukaan Iranin iskuissa on pitkälti sisäpoliittinen motiivi.

– Iranissa on tulossa maaliskuussa parlamentin kaltaisen toimielimen vaalit, ja siinä on regiimillä tarvetta näyttää vahvalta.

Iranin ja Pakistanin rajaseudun tapahtumilla ei Ruohomäen mukaan ole mitään suoraa yhteyttä Gazan sotaan tai toisaalta huthien iskuihin Punaisellamerellä.

– Ei Lähi-itää voi koko ajan katsoa Gazan tapahtumien linssien läpi, Ruohomäki toteaa.

Huthien kohdalla uutisissa mainitaan usein, että ryhmä on Iranin tukema. Ruohomäki kuitenkin painottaa, että hutheilla on oma toimijuus, eivätkä he ole Iranin marionetteja.

Lähteenä käytetty myös AFP-uutistoimistoa.

Maiju Ylipiessa, Hannu Aaltonen