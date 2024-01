Pakkasen kurittamat VR:n kaukojunat kulkevat jopa tunteja myöhässä – junavuoroja peruttu loppuviikolta

Useat kaukojunat kulkevat myöhässä pakkasten vuoksi perjantaiaamuna, tiedottaa junayhtiö VR.

Yhtiön mukaan useat yöjunat ovat olleet tunnin tai useita tunteja myöhässä aikataulustaan. Fintrafficinliikennetilanneseurannan mukaan vajaat 60 prosenttia kaukojunista kulkee tänä aamuna aikataulussa.

VR:n mukaan pahimmin myöhässä ovat yöjunat. Esimerkiksi junien seurantaa seuraavan palvelun mukaan torstai-iltana Helsingistä Rovaniemelle lähtenyt yöjuna 267 kulki aamukahdeksan jälkeen vajaat viisi tuntia aikataulusta jäljessä.

Yhtiön junat ovat kärsineet myöhästelyistä pitkin viikkoa pakkassäiden takia.

Uusia peruutuksia

VR on perunut junavuoroja loppuviikolta, ja perjantaina yhtiö on kertonut myös lisäperuutuksista. Perjantaiaamuna VR on muun muassa perunut kaksi Helsingin ja Tampereen välillä kulkevaa vuoroa lisää. Yhtiö kertoo ohjaavansa matkustajat seuraavaan junaan.

Syynä myöhästymisiin ja perumisiin ovat yhtiön mukaan kireän pakkassään aiheuttamat ongelmat junakalustolle.

– Vapautunut kalusto pääsee viikonloppuna sulatukseen ja huoltoon, mikä edistää junaliikenteen sujuvuutta tulevina päivinä. Tällä viikolla kovien pakkasten aikana junakalustomme ei ole päässyt kunnolla sulamaan ja ylimääräiset sulatukset ja huollot ovat nyt tarpeellisia. Olemme todella pahoillamme näiden muutamien junavuorojen peruutuksista, yhtiön kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä totesi torstaina lähetetyssä tiedotteessa.

Jo aiemmin torstaina ilmoitetut perumiset koskivat yhtiön mukaan yli 10 000 matkustajaa.

Ajantasaiset junien perumis- ja myöhästymistiedot on nähtävillä muun muassa VR:n sivuilla.

Markku Uhari