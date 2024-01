Kuolleita vanhuksia kuljetetaan palvelutaloista pitkin maakuntaa lääkäriin ja takaisin palvelutaloon – vain lääkäri voi todeta kuoleman

Nykyisen ohjeistuksen mukaan lääkärin on todettava palvelutalossa kuollut vanhus kuolleeksi ennen kuin tätä saa siirtää kylmiöön. Käytäntö on herättänyt puhetta ympäri Varsinais-Suomen hyvinvointialueen. Etenkin pienemmissä kunnissa ihmetellään, miksi ruumiit on pakattava autoon ja kuljetettava tarkistettaviksi sairaalaan Saloon tai Turkuun.

Varha lähetti yksikköihinsä ohjeet asiasta marraskuun alussa, mutta määräykset eivät ole sen keksintöä. Ennenkin vain lääkärillä on ollut oikeus todeta ihminen kuolleeksi, mutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran määräyksiä on sovellettu paikallisesti. Varhan asiakasohjaus- ja ostopalveluyksikön asiakasohjausjohtaja Salla Lindegren tietää, että käytännöt ovat vaihdelleet palvelutalojen ja kuntien alueilla niiden toimintaedellytysten mukaan.

Aiemmin oli yleistä, että viikonlopun aikana kuollut voitiin siirtää palvelutalon kylmiöön, kun sairaanhoitaja oli todennut tämän elottomaksi. Lääkäri kirjoitti kuolintodistuksen myöhemmin.

– Toimintatapoja on ruvettu yhtenäistämään. Tehty muutos on hyvä ja se koskee kaikkia yksiköitä, hoivatyön päällikkö Kirsi Järvinen sanoo.

Esimerkiksi Somerolla palvelukoti Tervaskannon käytännöt muuttuivat uuden ohjeistuksen jälkeen. Palveluasumisen esimies Jaana Kantee pitää nykyistä toimintatapaa eettisesti parempana kuin aiempaa käytäntöä.

– On parempi, että lääkäri toteaa kuoleman, vaikka minäkin pystyn toteamaan, jos asukas ei hengitä ja että lautumia tulee. Meillä ei kuitenkaan ole välineitä todeta asiaa varmasti, ei laitteita tutkia sydänääniä eikä sykettä, hän perustelee.

Tervaskannon naapurissa on Someron terveysasema, josta lääkäri saadaan paikalle arkipäivisin. Muulloin vainajat on kuljetettava Salon sairaalan päivystykseen.

– Sieltä vainajat tuodaan takaisin palvelutalon omaan kylmiöön. Maanantain vastaisena yönä kuolleita ei kiikuteta Saloon, vaan vainaja odottaa huoneessaan aamuvuoron lääkäriä, Kantee kertoo.

– Varhasta yritetään nyt tehdä syntipukkia kaikkeen, mutta tämä määräys on sama Hangosta Petsamoon, Kantee korostaa.

Aiemmin Tervaskannossa työskennellyt ja sittemmin yksityiselle puolelle Lohjalle töihin siirtynyt koskelainen sairaanhoitaja Tuula Kuusisto ihmettelee uutta linjausta.

– Kun asukkaan elintoiminnot loppuivat, saattoi sairaanhoitaja todeta vainajan elottomuuden ja tämä voitiin siirtää Tervaskannon kylmiöön odottamaan lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta, hän sanoo.

Myös Salon palvelutaloista vainaja lähetetään pääterveysasemalle, jossa päivystävä lääkäri toteaa tämän kuolleeksi. Yleensä vainaja jää sairaalan kylmiöön, josta hautaustoimisto noutaa.

Kuusisto miettii, onko sellaista tapahtunut, että sairaanhoitaja olisi todennut kuolleeksi jonkun, joka ei kuollut olekaan.

– Jos sellaista tapahtuisi, tottahan siitä puhuttaisiin.

Kuoleman toteaminen on lääkärin tehtävä