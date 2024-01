Ennätyskallis sähkö ei näy Salon kaupungin sähkölaskussa: ”Täsmäsäästöillä ei ole vaikutusta”

Hyviä uutisia salolaisille veronmaksajille: perjantain ennätyskallis pörssisähkö ei tee Salon kaupungin sähkölaskuun jättipiikkiä.

Ei, vaikka pörssisähkön hinta nousee lähelle 2,4 euroa kilowattitunnilta ja näkynee varmasti tuhansien pörssisähköä käyttävien kotitalouksien sähkölaskuissa.

– Salolla on kiinteä sopimus Vaasan Sähkö Oy:n kanssa, joten piikki ei näy Salon sähkölaskussa, vahvistaa Salon kaupungin kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen.

Perjantainen hintapiikki on todellakin poikkeuksellinen: päivän keskihintakin on yli euron kilowattitunnilta. Pörssisähkön korkein hinta ajoittuu perjantai-illalle kello 19, jolloin sähkömittarit raksuttavat laskua 235,69 senttiä kilowattitunnilta. Jo keskiyöllä pörssisähkön hintaennuste on alentunut 25,4 senttiin kilowattitunnilta.

Muistutettakoon, että vielä vuosi pari sitten määräaikaisen sähkösopimuksen pystyi kilpailuttamaan noin viiden sentin tasolle kilowattituntia kohden.

Perjantaina Rautavaaran kunta kehotti kuntalaisiaan säästämään sähköä koko perjantaina ja koko viikonlopun aikana. Kunnan kehotus perustui kantaverkkoyhtiö Fingridin antamaan suositukseen ja eri sähköyhtiöiden antamaan varoitukseen. Kunta aikoi itse kiinnittää huomiota kiinteistöjensä valaistukseen ja aikoi sulkea valaistut latunsa.

– Voi olla, ettei laduille eksy montaakaan hiihtäjää näissä 30 asteen paukkupakkasissa, Nurmeksen länsipuolella sijaitsevan Rautavaaran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Erik Räsänen tosin lisää kunnan tiedotteessa.

Salossa ei perjantai-iltapäivällä ollut erityisiä täsmäsuunnitelmia sähkön säästämiseksi loppiaisviikonlopun ajaksi.

– Täsmäsäästöillä ei ole vaikutusta Salon sähkölaskuihin. Pörssisähköllä on pientä säätöä laskuun kuukausittain, mutta sen vaikutus ei ole sillä tasolla, että torstain ja perjantain korkeat hinnat meihin juuri vaikuttaisivat, Salon energia-asiantuntija Fredrik Lindholm sanoo.

Jos verkko uhkaisi kaatua ja Fingrid ilmoittaisi, että sähkö ei riitä, on kaupungilla takataskussaan hätäsuunnitelma.

– Hätätilanteessa voimme sammutella ilmanvaihtokoneita valvomosta ja siten pienentää kaupungin hetkellistä kulutusta. Mutta Salon sähkönkulutus on kuitenkin aika pientä teollisuuteen verrattuna, Lindholm sanoo.

Etenkin pörssisähköasiakkaille Lindholm suosittelee perinteisiä sähkönsäästökeinoja hintapiikkien kohdalla.

– Kannattaa miettiä kahdesti, pitääkö juuri nyt mennä sähkösaunaan. Ja jos pudottaa sisälämpöä asteella, säästää noin viisi prosenttia sähkölaskusta.

Sähkökoneiden käytön minimointi auttaa myös: ehkä pitkään haudutettavia ruokia ja pyykkivuoren pesua voi lykätä päivällä parilla.

– Yksi sähkösyöppö on pitkä, lämmin suihku, mikäli lämminvesivaraaja käy sähköllä, Lindholm vinkkaa.

Suurimmat sähkösyöpöt: sauna, lattialämmitys ja sähköauton lataus

Täsmäkeinoilla säästyy päivässä kymppejä

Motivan laskujen mukaan kotitalouksien suurimmat sähkönkuluttajat ovat sauna, sähköauton lataus ja sähköinen lattianlämmitys. Hintaesimerkeissä käytetään sähkön hintana 235,1 senttiä/kilowattitunti.

Saunominen voi maksaa lähes 20 euroa.

Sähköauton lataus maksaa 47 euroa.

Koneellinen pyykkiä kustantaa 2,4 euroa.

Uunin käyttö kahden tunnin ajan maksaa 4,7 euroa.

Läppärin lataus kahden tunnin ajan lisää laskua 30 senttiä.

Kylpyhuoneen lattialämmitys (24 tuntia) maksaa liki 17 euroa.

Auton sisätilanlämmittimen käyttö kahden tunnin ajan maksaa 5,6 euroa.

Näin voit vähentää sähkön kulutusta kotona: