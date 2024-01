Perunan luontainen myrkky todennäköisin syy Mustin ja Mirrin ruoan aiheuttamiin lemmikkien vakaviin oireisiin, kertoo Ruokavirasto

Perunan luontainen myrkky glykoalkaloidi ja perunaraaka-aineen käyttömäärän yhdistelmä on ollut todennäköisin syy lemmikkien vakaviin oireisiin takaisin vedetyn lemmikkiruoan syömisen jälkeen, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa.

Tapauksessa on kyse Mustin ja Mirrin myymästä rehusta, jonka syömisen jälkeen monet lemmikit saivat pahoja oireita. Musti Group kertoi marraskuussa STT:lle, että sille oli reklamoitu takaisinvetoon liittyviä tapauksia, joissa lemmikki oli lopetettu.

Ruokaviraston mukaan glykoalkaloidin pitoisuus rehuseoksessa on ollut suuri ja näin ollen sen osuus lemmikin painokiloa kohden on ollut merkittävä, kun rehua on syötetty käyttöohjeen mukaisella annostuksella.

– Huomattavia glykoalkaloidien pitoisuuksia todettiin rehuseosten perunaraaka-aineessa ja valmiissa rehuseoksissa, joissa perunaraaka-aineen osuus reseptissä oli suuri, kirjoittaa Ruokavirasto tiedotteessaan.

Ruokavirasto otti näytteitä Smaak Herkkä Kala -rehusta Mustin ja Mirrin varastolta ja Premium Food Oy Liedon tehtaan käyttämistä raaka-aineista.

Glykoalkaloidit ovat kasvisten luontaisia myrkkyjä, joilla kasvit suojautuvat tauteja ja tuholaisia vastaan, Ruokavirasto kertoo.

Ruokaviraston mukaan glykoalkaloidipitoisuus nousee perunassa silloin, kun se alkaa itää tai vihertää. Vihertymisen estämiseksi peruna on säilytettävä valolta suojattuna. Vihertyneet tai itäneet perunat on syytä jättää syömättä, sillä ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vatsa- tai suolistokipua, ripulia, oksentelua ja hermosto-oireita.

Ei määritettyjä raja-arvoja

Ruokaviraston mukaan eläinten rehujen glykoalkaloidipitoisuuksille ei ole määritetty raja-arvoja. Virasto viittaa Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaiseen (EFSA), jonka mukaan tutkimustietoa kissojen ja koirien osalta ei ole riittävästi, jotta glykoalkaloidin riskitaso voitaisiin määrittää. Tiedossa on kuitenkin se, että eri eläinlajeilla on erilainen herkkyys glykoalkaloidien myrkyllisyydelle.

Ruokavirasto kertoo, että muissa sen tekemissä tutkimuksissa lemmikkien ruuissa ei havaittu haitallisia mikrobeja eikä lääkeaineiden tai muiden kiellettyjen aineiden jäämiä.

Ruokavirasto muistuttaa, että lemmikkiruoan valmistajalla on vastuu rehujen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Musti Group käytti oireita aiheuttaneita perunahiutaleita kahdessa tuotteessa, jotka poistettiin marraskuussa myynnistä. Poistetut tuotteet olivat SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka ja SMAAK Viljaton kana kissanruoka.

Myös lemmikinruoan valmistaja Dagsmark Petfood ja Alvar Pet kertoivat tuolloin vetävänsä lemmikinruokaa myynnistä varotoimena.

Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg sanoi marraskuussa, että tapauksen on oltava myös herätys koko lemmikkiruoka-alalle.

– Meidän on yhdessä eurooppalaisten ruokaviranomaisten kanssa vaikutettava niin, että rehulle määritellään EU:ssa raja-arvot. Vain siten voimme todella varmistua, että näin ei tapahdu enää koskaan.

Musti Group ilmoitti mittaavansa jatkossa glykoalkaloiditason jokaisesta saapuvasta perunaerästä.

Henrietta Nyberg