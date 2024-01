Pirkanmaa teki jättipalveluksen Vilppaalle – paikka kuuden joukossa on taas erittäin todennäköinen

Jos oli perjantain korisliigakierros Vilppaalle painajainen, lauantain kierros helpotti joukkueen tilannetta huomattavasti – jopa ratkaisevasti.

Pirkanmaa teki Vilppaalle jättipalveluksen, sillä Pyrintö kaatoi Korihait Pyynikillä niukasti 88–83 ja BC Nokia haki Lapualta 76–68-vierasvoiton Kobrista. Lauantain viimeisessä ottelussa paikkansa jo ylemmässä jatkosarjassa varmistanut Kataja kaatoi Bisonsin Loimaalla 95–85.

Tulokset tarkoittivat sitä, että Korihait pysyi Vilppaan takana viidentenä, eikä kahdeksantena pysyvä Kobrat ei voi enää ohittaa Vilpasta.

Vilpas on ennen päätöskierrosta sarjataulukossa neljäntenä eli kolmen joukkueen pitää ohittaa Vilpas päätöskierroksella, jotta Vilpas putoaisi kuuden parhaan joukosta alempaan jatkosarjaan.

Se vaatii neljän asian toteutumista:

1) Vilppaan on hävittävä Kobrille.

2) Korihaiden on voitettava Seagulls.

3) Karhun on voitettava Pyrintö.

4) Kouvojen on voitettava Bisons.

Todennäköisyys näiden neljän asian toteutumiselle on alle viisi prosenttia.

Erityisen tärkeää Vilppaan kannalta oli se, että päätöskierroksen vastustajan Kobrien mahdollisuudet nousta kuuden parhaan joukkoon ovat enää teoreettiset.

Noustakseen ylempään jatkosarjaan Kobrien on voitettava päätöskierroksella Vilpas, jonka lisäksi Karhun on hävittävä Pyrinnölle ja Kouvojen on hävittävä Bisonsille. Tämän skenaarion todennäköisyys on enää 1–2 prosenttia.

Vilppaan osakkeita nostaa sekin, että Kobrat pelasi lauantaina vain seitsemällä pelaajalla. Poissa olivat KJ Buffen, Joona Tuomala ja pitkäaikaispotilas Lassi Kilpinen. On epätodennäköistä, että Kobrat pääsee ensi lauantaina Salohalliin parhaalla kokoonpanolla.

Sarjatilanne ennen päätöskierrosta:

3) Kataja 21 13/8 26*

4) Vilpas 21 12/9 24

5) Korihait 21 11/10 22

6) Karhu 21 11/10 22

————————–

7) Kouvot 21 11/10 22

8) Kobrat 21 10/11 20

* Kataja on jo varmistanut paikkansa kuuden parhaan joukossa.

Päätöskierros ensi viikon lauantaina klo 17: Vilpas–Kobrat, Karhu–Pyrintö, BC Nokia–KTP, Kataja–Lahti, Korihait–Seagulls, Kouvot–Bisons.

Päivitetty klo 19.55: Katajan ottelu.