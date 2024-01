Polttomurha, taideväärennöksiä ja arvokuljetusryöstäjä: tuore true crime penkoo Salon seutuun kytkeytyviä rikoksia

Salon seutuun kytkeytyvät rikokset ja rikolliset nousevat pääosaan peräti kolmessa kevään uutuuskirjassa. Tuorein true crime -tapauksista on Somerolla elokuussa 2020 sattunut henkirikos, jonka uhri kuoli saamiinsa palovammoihin.

Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa tuomiota murhasta, mutta näyttö ei oikeuden mielestä riittänyt.

Hovioikeudessa kävi toisin, ja nainen sai 11 vuoden vankilatuomion taposta. Mutta mitä tapahtui oikeudenkäyntien välisenä aikana? Siitä kertoo J.K. Tammisen kirja Polttomurhaajan jäljillä.

– Käräjäoikeuden tuomioon pettyneet uhrin pojat käynnistivät tapauksesta yksityisen rikostutkinnan ja kutsuivat J. K. Tammisen avukseen, kustantamo Minervan katalogissa kerrotaan.

Kirjan esittelytekstissä puhutaan pienestä suomalaisesta paikkakunnasta, mutta Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan kyse on Someron tapahtumista.

Salolaista rikoshistoriaa sivuaa Seppo Lampelan Ajojahti – Rikostutkijat arvokuljetusryöstäjä Matti Sarénin kannoilla (Johnny Kniga). Matti Sarén tuli tunnetuksi Suomen Pankin Turun konttorin arvokuljetusryöstöstä, jonka selvittelyyn kirja keskittyy kustantajan ennakkotietojen mukaan.

Sarén oli mukana myös Suomusjärven epäonnistuneessa rahankuljetusryöstössä vuonna 2016. Tuolloin neljän miehen aseistunut joukko pakotti arvokuljetusauton pysähtymään moottoritiellä Kivihovin lähellä.

Ryöstäjien piti avata auton kylki sotilasräjähteellä, mutta se ei onnistunut. Vain nalli räjähti. Sarén sai törkeän ryöstön yrityksestä seitsemän ja puolen vuoden vankilatuomion.

Sarénista on aiemmin kirjoittanut edesmennyt rikostoimittaja Harri Nykänen kirjassaan Arvokuljetusryöstäjä – Matti Sarénin mafiaelämä (Crime Time).

Salolaisen kuvataiteen opettajan epäillään osallistuneen väärennettyjen taideteosten välittämiseen yhdessä rikollisjengin jäsenten kanssa. Näin uutisoi Salon Seudun Sanomat liki tasan 10 vuotta sitten (SSS 26.1.2013).

Taidekauppaa harjoittaneen lehtorin yhteydet pahamaineiseen rikollisryhmään johdattivat lopulta keskusrikospoliisin jättimäisen taideväärennöskaupan jäljille (SSS 29.9.2015).

– Järjestäytyneen rikollisuuden tulo taidemarkkinoille ei ole mikään poliisin uhkakuva, se on totisinta totta, kommentoi rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen keskusrikospoliisista SSS:n haastattelussa.

Taidemarkkinoihin liittyvä petokset, rahanpesu ja väärennökset työllistivät Nokkosta lopulta vuosikausia. Nyt Nokkonen on kirjoittanut laajan taiderikosvyyhdin tutkimuksista kirjan Operaatio Fake – Suomalaisten taiderikosten jäljillä (Docendo).

Rikoskokonaisuus laajeni tutkintoihin eri puolille Suomea. Salossa vaikuttanut entinen opettaja puolestaan sai Turun hovioikeudessa ehdollista vankeutta muun muassa törkeistä petoksista ja väärennyksistä.

Tuulispäästä Tuonelaan

Millaista on kuolleiden valtakunnassa? Tätä miettii kemiönsaarelainen kirjailija Juha Ruusuvuori tammikuussa ilmestyvässä kirjassaan Keskusteluja vainajien kanssa (WSOY).

Kirjailija jäi yllättäen leskeksi ja ryhtyi perehtymään sukunsa historiaan. Tutkimusmatka manalaan hyödyntää kustantajan ennakkotietojen mukaan kerronnassaan maagista realismia.

Salon Seudun Sanomien toimittaja Asko Lehtonen julkaisee surrealismiin kallellaan olevia runoja neljännessä kokoelmassaan Rakastetun hattu lakastuu (BoD). Teos on Lehtosen neljäs runokokoelma ja kuudes kirja.

Somerolaisesta eläinsuojelukeskus Tuulispäästä julkaistaan jo toinen kirja. Selma Lähteenmäen Eläinten turvakoti Tuulispää (WSOY) kertoo pelastettujen eläimien tarinoita ja kuvaa tuotantoeläinten turvakodin arkea.

Edellisen kerran Tuulispää asukkaineen pääsi kansien väliin alle vuosi sitten. Onnekkaiden eläinten talo – Tarinoita Tuulispäästä (WSOY) on suunnattu lapsille, ja sen tekijöitä ovat Suvi Auvinen ja Anni Nykänen.

Kevään salonseutulaisista uutuuksista nuoria lukijoita tavoittelee Listamestari-sarjan neljäs osa. Kuka lavasti Listamestarin? kysyy salolaislähtöisten sisarusten Tiina Kristoffersonin ja Veli-Matti Toivosen kirja. Listamestaria eli nuorta Eliasta uhkaa tuntematon kiristäjä.

Yli neljävuotiaille lapsille on suunnattu Kiikalassa toimivan Kvaliti-kustantamon Miksi mummu ei ole enää minun mummuni? Somerolainen Keanne van de Kreeke on kuvittanut Sinituuli Viljasen tarinan, jossa mummusta on tullut erilainen. Mummulla on muistisairaus.