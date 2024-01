Pörssisähkön hinta yli kaksinkertaistuu torstaina – sähkönkulutus noussut kuluvan talven ennätystasolle

Suomessa pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta on torstaina yli kaksinkertainen keskiviikkoon nähden.

Keskimääräinen verollinen tuntihinta on torstaina noin 28 senttiä kilowattitunnilta. Tänään pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta on reilut 12 senttiä.

Kalleinta pörssisähkö on torstaina aamulla kello kahdeksasta yhdeksään, jolloin tuntihinta on noin 47 senttiä. Halvin tuntihinta on puolestaan heti vuorokauden vaihtuessa keskiyöstä kello yhteen. Tuolloin pörssisähkö maksaa reilut seitsemän senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat käyvät ilmi Pörssisähköä.fi-sivustolta, joka käyttää lähteenään sähköpörssi Nord Poolin dataa.

Sivuston mukaan pörssisähkön keskimääräiset tuntihinnat ovat pidemmällä tarkastelujaksolla huomattavasti torstain hintoja pienempiä.

Esimerkiksi edellisten 12 kuukauden keskihinta on seitsemän senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta edellisiltä 30 päivältä on vajaat kymmenen senttiä, ja seitsemän päivän keskihinta on reilut 11 senttiä kilowattitunnilta.

”Sähköjärjestelmä toimii normaalisti”

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan kireä pakkassää on nostanut Suomen sähkönkulutuksen tiistain ja keskiviikon aikana kuluvan talven ennätystasolle. Sähkön käyttö on Fingridin mukaan noussut korkeimmillaan yli 14 500 megawatin tasolle.

Korkea kulutus ei ole kuitenkaan aiheuttanut ongelmia, sillä Fingridin mukaan sähkön tuotantolaitokset ovat olleet hyvin käytössä ja siirtoyhteydet ovat toimineet ilman sähkön riittävyyteen merkittävällä tavalla vaikuttavia häiriöitä.

– Sähköjärjestelmä toimii normaalisti, ja sähkötehon riittävyys näyttää tällä hetkellä hyvältä, johtaja Tuomas Rauhala sanoo Fingridin tiedotteessa.

– On kuitenkin tärkeää, että sähkönkäyttäjät ovat mukana kulutusjoustossa ajoittamalla mahdollisuuksiensa mukaan sähkön käyttöä pois aamun ja iltapäivän huipputunneilta.

Fingrid arvioi, että korkeita kulutuslukuja tullaan näkemään loppuviikon ajan, jos pakkanen jatkuu kireänä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen säässä ei ole tapahtumassa lähipäivinä suurta muutosta. Päivystävä meteorologi Helena Laakso arvioi keskiviikkona STT:lle, että pakkaset saattavat alkaa hellittää sunnuntain tietämillä.

Eetu Halonen, Tuomas Savonen