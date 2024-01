Pörssisähkön soisi yleistyvän

Antti Olkinuora toi vahvasti esiin sähkömarkkinoiden nykytilan, pörssisähkön suuret hintavaihtelut (SSS 20.1.). Se on kuitenkin vain osatotuus. Ongelma se on osalle kuluttajista ja suurin sähköllä lämmittäville.

Pörssisähköä moititaan turhaan. Jos kansalaisen sähkön tarve on vakaata ilman suuria vaihteluita, maksaa hän lähimain keskihintaa. Se on pörssisähkönä halvin, vaikka joinakin päivinä tai tunteina se voi olla hyvinkin kallista.

Kylminä jaksoina tuulisuus on usein myös vähäisintä, eikä tuulivoimaa juurikaan saada, mutta sähkön kulutus lämmityksen takia suurimmillaan ja hinta luonnollisesti korkeimmillaan. Olkinuoran mainitsema kuluvan talven huippujakso oli vielä sikäli erikoinen, että länsirannikolla, jolla suurin osa tuulivoimasta tuotetaan, ei juuri tuullut, mutta Etelä-Suomessa, jossa kulutetaan eniten, tuuli oli navakkaa tai kovaa, joka lisäsi vielä kulutusta. Lisäksi olivat tuotanto-ongelmat osassa hiili- ja turvelaitoksia.

Sähköllä lämmittäville pörssisähkö on huono vaihtoehto. Lämmityskaudella sähkön kulutus on suurimmillaan ja siksi pörssisähkön hinta on korkeimmillaan.

Asiaa tuntemattomana maallikkona voisin kuvitella, että leipomot olisivat nykytilanteen suurin hyötyjä. Kun aamuvarhain lyödään uunit kuumiksi, tuntihinta on lähes aina halvimmillaan.

Perusvoiman (ydin- tai hiili-/turvevoiman) lisäys ei ole ratkaisu ilman uutta energiaintensiivistä teollisuutta, joka tarvitsee sähköä ympäri vuoden. Perusvoimainvestoinnin ongelma ovat nyt jaksot, jolloin sähkön hinta on kannattavuusrajan alapuolella.

Tarvittava nopea säätömahdollisuus on siirtokapasiteetin lisäys, joka mahdollistaa markkinat ylimääräisen sähkön viennille ja sähkön lisätuonnin pahimmille niukkuusjaksoille. Hintavaihtelut pienenisivät ja myös kriisikestävyys paranisi. Vesivoima ja moottorivoimalat ovat toinen säätövoimamahdollisuus. Myös pienydinvoimalat lämmöntuotantoon ovat merkittävä mahdollisuus, mutta siihen menee vielä vuosia.

Tässä vaiheessa kuluttajan kulutusjoustoa palkitseva pörssisähkö on kuluttajan oman edun lisäksi myös sähkömarkkinan kriisinkestävyyden kannalta markkinamekanismi, jonka soisi yleistyvän. Se on hyvä keino välttää kiertävät sähkökatkot.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo