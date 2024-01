Presidentinvaalit täydessä vauhdissa

Suomen seuraavan presidentin valinta on hyvässä vauhdissa. Tänään on jo ennakkoäänestyksen kolmas päivä. Äänestys jatkuu ensitiistaihin. Suomalaiset äänestäjät ovat ahkerimpia presidentinvaaleissa. Käynnissä olevan ensimmäisen kierroksen äänestysaktiivisuus selviää ensi viikon sunnuntaina. Varmaksi voi jo sanoa, että prosentti on korkeampi kuin tulevissa kesäkuun alun EU-vaaleissa.

Sauli Niinistö on nauttinut niin suurta kansansuosiota, että siitä on hyötynyt koko presidentti-instituutio. Hänen seuraajansa hoitaa työnsä omalla tavallaan, mutta on vaikea kuvitella, että kansalaiset tyytyisivät matalampaan profiiliin kuin mihin Niinistön aikana on totuttu.

Tasavallan presidentin tehtävää tavoittelee yhdeksän ehdokasta, toiset enemmän tosissaan kuin toiset. Varsinkin pienimmille puolueille presidentinvaalit ovat hyvä tilaisuus pitää omaa asiaa esillä ja kannattajat hereillä.

Presidentin valtaoikeudet on rajattu tarkkaan niin, että virallisesti hänellä ei ole sanottavaa juuri muuhun kuin ulkopolitiikkaan.

Vaalien alla ehdokkaita tentataan tarkkaan monella foorumilla, ja puheeksi tulee paljon muutakin kuin ulkopolitiikka, josta heillä ei olekaan kovin suuria näkemyseroja.

Tällä viikolla on puhuttu muun muassa työmarkkinapolitiikasta ja valtiontaloudesta. Ne eivät kuulu presidentille, mutta todennäköisesti Mäntyniemen seuraava isäntä tai emäntä ottaa kuuden vuoden aikana niihinkin kantaa. Siksi on hyvä tietää ehdokkaiden näkemyksistä virallisia valtuuksia laajemmin jo etukäteen.

Tänä vuonna presidentinvaalit järjestetään Suomen lisäksi muun muassa Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Venäjällä Vladimir Putinilla on vastaehdokkaita, mutta heidän mahdollisuutensa voittaa vaalit ovat olemattomat. Venäjän vaalit ovat maaliskuussa. Yhdysvalloissa äänestetään presidentistä marraskuussa.

Esivaalikierros on jo alkanut. Republikaanien Donald Trump voitti tällä viikolla Iowassa. Demokraattien ensimmäinen esivaaliosavaltio on New Hampshire, jossa vaalit ovat tammikuun lopulla.

Venäjällä vallassa pysyy sotaa käyvää itsevaltias. Yhdysvalloissa vahvoilla on entinen presidentti, joka kyseenalaistaa vaalijärjestelmän.

Suomalaista vaalikeskustelua voi arvostella värittömäksi ja ehdokkaita liikaa toistensa kaltaisiksi. Suurvaltoihin verrattuna pienessä Suomessa vaaleihin voidaan kuitenkin käydä luottavaisin mielin. Meillä vaalit ovat mahdollisuus, eivät uhka.