Presidenttiehdokkaiden on aika alkaa irrotella

Salolaiset saivat viikonloppuna rautaisannoksen presidentillisyyttä, kun kaikkiaan neljä ehdokasta piipahti messuilla. Vaalitaipaleella on nyt käynnistynyt loppukiri, kun vaalien ensimmäiselle kierrokselle on aikaa alle kaksi viikkoa.

Tämä näkyy myös ehdokkaiden tahdissa. He kiertävät maata käytännössä minuuttiaikataululla. Presidentinvaalit ovat henkilövaalina poikkeuksellisen intensiivinen suoritus, joka epäilemättä koettelee jokaisen ehdokkaan jaksamista. Suoritusta on syytä arvostaa. Etenkin kun tässä vaiheessa on jo selvää, että osa ehdokkaista on keräämässä lähinnä näkyvyyttä omalle puolueelleen, tai sellaisen puutteessa omalle asialleen.

Äänestäjien tuntoja mittaavissa kannatuskyselyissä ei ole viime viikkojen aikana näkynyt suuri heilahteluja. Kokoomuksen Alexander Stubb on vankkumaton gallup-johtaja, ja yhtä turvalliselta näyttää vihreiden Pekka Haaviston kakkossija.

Nyt onkin aika ottaa riskejä, mikäli joku ehdokkaista mielii vielä kammeta itsensä toiselle kierrokselle. Esimerkiksi keskustan Olli Rehnin ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahon olisi tehtävä nyt rohkeita irtiottoja ja pystyttävä erottautumaan muista.

Tähän asti vaalikamppailu on ollut kovin sovinnaista, puuduttavaa suorastaan. Ulkopolitiikan saralla ehdokkaat ovat visusti varoneet keikuttamasta venettä. Sellaista tuskin nähdään jatkossakaan. Eroja on siis etsittävä politiikan sektoreilta, jotka eivät suoranaisesti kuulu presidentin toimivaltaan.

Toistaiseksi Jussi Halla-aho on onnistunut tässä suhteessa hallitsemaan ilmatilaa. Hän on esittänyt esimerkiksi leikkauksia Ylen rahoitukseen ja syntyperävaatimusta kansanedustajille. Muut ehdokkaat ovat tyytyneet kommentoimaan Halla-ahon avauksia.

Merkittäviä omia ulostuloja muilla on ollut vähänlaisesti. Mika Aaltola on uudistanut vanhan ideansa, että Suomi voisi hankkia sukellusveneitä. Ehdotus ei ole juuri herättänyt keskustelua. Toki olisi mukava saada sukellusvenetelakka vaikka Teijolle, mutta kovin realistinen ajatus ei ole.

Lähipäivät näyttävät samalla myös sen, ketkä ovat valmiita laittamaan kilpaan kaikki paukut. Hiljaisuus paljastaa, ketkä ovat mukana vain osallistumisen ilosta – tai velvollisuudentunnosta.