Puolustusministeri torppasi kolme kiinteistökauppaa, kohteet Ilomantsissa ja Sotkamossa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt kolme kielteistä lupapäätöstä EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa, kertoo puolustusministeriö.

Kielteisten päätösten kohteina ovat yksi kauppa Ilomantsissa ja kaksi kauppaa Sotkamossa. Päätökset perustuvat eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annettuun lakiin.

Ministeriön mukaan Ilomantsin kaupassa ostajana on yritys, jossa on osin venäläistä omistusta. Sotkamossa sijaitseva kiinteistön määräala taas on myyty kahdesti saman omistajan eri yritysten välillä. Kyseiset yritykset omistaa Britanniaan rekisteröity säätiö, jonka toisena vastuuhenkilönä on lisäksi EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleva henkilö.