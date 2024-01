Minikokoinen masto salolaisen kivijalkakaupan ikkunassa on odottamaton näky. Purjeiden, puomin ja helojen takaa löytyy liike, jonka toimiala on Salossa harvinainen.

– Oikeastaan tämä on tukikohta eikä varsinainen myymälä, täsmentää purjeliike Sail and Gon yrittäjä Jari Nupponen.

Nupposen yrityksellä ei ole Salossa kilpailijoita, ja Sail and Gon liiketoiminta perustuu nettimyyntiin. Suurin osa Nupposen asiakkaista veneilee pääkaupunkiseudulla ja Saaristomerellä, ja purjeita on lähtenyt myös järville ja Tornioon saakka.

Joskus uusia purjeita on tarvittu ulkomailla seilaaville suomalaisille aluksille, jolloin lähetysosoite on ollut Pohjois-Espanja tai Kanarian saaret.

– Tavallinen perhepurjehtija tarvitsee uudet purjeet 10­–20 välein. Toisille riittää, että purje on ehjä eikä siinä ole reikiä, toiselle taas purjeen muodon on oltava hyvä. Silloin purjeita hankitaan useammin.

Vanhin Nupposelle uusittavaksi tullut purje oli liki 40-vuotias.

– Se oli kyllä aivan lopussa.

Jari Nupponen osti aiemmin Paraisilla toimineen yrityksen runsaat kaksi vuotta sitten. Aikansa Paraisten ja Salon väliä ajettuaan hän päätti siirtää firman kotikaupunkiinsa Saloon.

Nupposen bisnestä ovat purjeet ja kaikki niihin liittyvä veneen kannesta ylöspäin. Foilien, lattojen, spinaakkerin sukkien ja muun erikoissanaston alle kätkeytyy tavanomaisia töitä: myyntiä, neuvotteluita – ja mittaamista.

Jotta veneeseen voi tilata uuden purjeen, sitä varten tarvitaan yksilölliset mitat. Usein asiakkaat tuovat vanhan purjeen Saloon, ja Jari Nupponen kuljettaa sen Urheilutalolle.

Sen kentällä on riittävästi tilaa kymmenien, joskus satojenkin neliöiden kokoisen kankaan levittämiseen tarkkoja mittatietoja varten.

Mittatiedot Nupponen ilmoittaa Puolassa toimivan Brytsailsin tehtaalle, jossa ne syötetään tietokoneelle. Kaavat leikkaa laserpiirturi, minkä jälkeen purje ommellaan valmiiksi ja lähetetään asiakkaalle.

– Valmistuminen vie vuodenajasta riippuen kahdesta neljään kuukautta.

Vilkkainta aikaa purjekaupassa on kevät, jolloin uuden purjeen saamisessa saattaa kysyntäpiikin vuoksi tulla kiire. Hiljaisinta on kesällä, kun veneet ovat vesillä.

Silloin merellä on myös yrittäjä perheineen.

– Parasta on, kun pääsee liikkumaan kaikessa hiljaisuudessa luonnossa ja tuuli vie itsestään eteenpäin. Se on palkitsevaa ja kiehtovaa. Jos samaan suuntaan sattuu menemään toinenkin vene, omasta on yritettävä ottaa kaikki tehot irti.

Alkuperäiseltä ammatiltaan Jari Nupponen on rakennusinsinööri. Hän on työskennellyt rakennusalalla sekä yrittäjänä että työntekijänä, ja erikoisalat ovat vaihdelleet korjausrakentamisesta teollisuuden projektipäällikön tehtäviin.

Nupponen on liikkunut vesillä lapsesta saakka, ja hän omistanut sekä moottori- että purjeveneitä 1990-luvulta asti. Purjehdusalan yritykseen häntä innosti mahdollisuus yhdistää työ ja rakas harrastus.

– Kun ensimmäisen kerran ryhdyin yrittäjäksi, piti miettiä ja ylittää kynnys. Nyt sellaista ei ollut, hän kertoo.

Nykyisin hänen firmaansa Vaskoolia jatkaa Nupposen puoliso Sini Piintilä . Rakentamisen sijasta Vaskooli Coaching keskittyy yritysvalmennukseen.

Purjeita Nupponen ei ole ryhtynyt korjaamaan itse, ainakaan vielä.

– Ainakin sen olen rakennusalalla oppinut, että tarvitaan hyviä yhteistyökumppaneita. Kaikkea ei tarvitse osata itse.

Entä mitä tapahtuu Katrineholminkadulle tuoduille vanhoille purjeille? Jos omistaja ei halua pitää sitä varakappaleena, loppuunpalvellut purje lähtee Salosta Sastamalaan. Siellä Purye Clothing ompeluttaa kankaista erilaisia laukkuja ja putkikasseja.