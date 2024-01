”Putin on sodan ruumiillistuma” – Zelenskyin paatoksellinen puhe Davosissa pyrki valamaan uskoa Ukrainaan

Kuluvasta vuodesta täytyy tulla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan sodan ratkaiseva vuosi. Presidentti puhui tiistaina Sveitsin Davosissa järjestetyssä Maailman talousfoorumissa.

Paatoksella puhunut Zelenskyi kutsui Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia muun muassa saalistajaksi, joka ei tyydy jäätyneisiin aterioihin. Tällä Zelenskyi viittasi puheisiin, joiden mukaan Venäjän aloittama hyökkäyssota muuttuisi jäätyneeksi konfliktiksi.

– Putin pyrkii normalisoimaan sen, minkä piti päättyä 1900-luvulle. Putin on sodan ruumiillistuma. Hän on syypää siihen, miksi niin monet sodat ja konfliktit jatkuvat. Hän ei tule muuttumaan. Meidän tulee muuttua. Meidän tulee muuttua siten, ettei hänen tai hänen kaltaistensa miesten sydämissä asuva aggressio tule voittamaan.

Jokainen investointi puolustussotaa käyvään Ukrainaan lyhentää Zelenskyin mukaan sotaa.

– Aloitimme puolustuksemme aikana, jolloin melkein kukaan ei uskonut meihin. Nyt maailma on lakannut uskomasta Venäjään. Teheran ja Pjongjang käyttävät molemmat hyväkseen Putinia. Kukaan ei usko Putiniin tai hänen tulevaisuuteensa.

Zelenskyi sanoi puheessaan, että lännen täytyisi auttaa Ukrainaa saavuttamaan ilmaherruus sodassa Venäjää vastaan. Zelenskyi sanoi Ukrainan kumppanien tietävän, mitä Ukraina tarvitsisi ilmaherruuden saavuttamiseksi.

Zelenskyin mukaan ilmatilan hallitseminen mahdollistaisi ukrainalaisjoukkojen etenemisen myös maalla.

– Meidän on saatava Ukrainalle ilmaherruus, presidentti painotti.

”Voimme voittaa venäläiset maalla, merellä ja ilmassa”

Zelenskyi ei puheessaan kaihtanut myöskään kritiikkiä, jonka hän kohdisti ennen kaikkea kansainväliseen yhteisöön ja sen päättämättömyyteen Venäjän vuonna 2014 aloittaman sodan jälkeen.

– Ennen täysimittaista hyökkäystä me vaadimme pakotteita (Venäjää vastaan), mutta meille sanottiin, että älkää kiihdyttäkö sotaa. ”Älkää kiihdyttäkö sotaa” on vahingoittanut meitä, ja jok’ikinen kerta, kun näin on sanottu, on se auttanut Putinia. Olemme menettäneet aikaa, olemme menettäneet kaikkein kokeneimpia sotilaitamme tämän takia.

– Meidän täytyy hälventää harhakuvitelma, jonka mukaan maailmanlaajuinen yhtenäisyys on heikompi kuin yhden miehen viha.

Puheessaan Zelenskyi mainitsi myös Ukrainan väitetyt tuoreet voitot venäläisistä. Esimerkiksi hän nosti muutama päivä sitten tehdyt iskut ”haavoittuviin” venäläislentokoneisiin, viitaten mitä ilmeisimmin väitteisiin, joiden mukaan Venäjän A-50-tutkavalvontakone ja Il-22-taistelunjohtokone olisi ammuttu alas.

– Me voimme voittaa venäläiset maalla, me voimme voittaa heidät merellä ja ilmassa. Myös bruttokansantuotteemme on kasvanut, huolimatta sodasta. Jokainen investointi puolustajien onnistumiseen lyhentää sotaa.

– Sota tulee päättymään oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, ja haluan teidän kaikkien olevan osa rauhaa. Tarvitsemme teitä myös Ukrainan uudelleenrakentamisessa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Ilmo Ilkka, Anniina Korpela