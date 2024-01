Pakkasen rikkoma vesijohto pilasi omakotitalon Salossa joulun aikana, kun talon asukkaat olivat lomamatkalla.

Taloon ehti vuotaa ainakin 500 kuutiometriä vettä, joka jäätyi välipäivien pakkasella.

Suuri säiliöauto vetää 20–35 kuutiota nestettä, joten vesimäärä vastaa karkeasti 15–20 säiliöautollista.

– Kamala paikka, Liikelaitos Salon Veden vesihuoltoesimies Harri Peltosalo murehtii asukkaiden tilannetta.

Peltosalon mukaan vuoto oli niin suuri, että se näkyi vesilaitoksen mittareissakin. Talo sijaitsee pienessä kylässä, jossa kulutus on normaalisti vähäistä.

– Kulutusmittarista näkyi, että vettä on mennyt tällä alueella viikon aikana tavallista enemmän. Aloimme paikallistaa vuotoa, ja se löytyi tyhjillään olevasta omakotitalosta.

Vesilaitoksen korjaajat eivät päässeet taloon sisälle, mutta he saivat suljettua veden tulon läheiseltä sululta.

– Tuommoinen vesijohto kun hajoaa, sieltä voi tulla neljä kuutiota vettä tunnissa sisälle, Harri Peltosalo sanoo.

Hänen mukaansa vuoto on alkanut todennäköisesti jo joulun alla, kun sää lauhtui. Vettä on vuotanut ainakin 500 kuutiometriä, ehkä jopa enemmän.

– Määrä on iso, mutta se voisi olla paljon suurempikin. Vettä karkaa paljon, kun putki hajoaa ja takana on painetta, hän muistuttaa.

Harri Peltosalo sanoo nukkuneensa kovien pakkasten aikana huonosti, koska tietää vesiputkien olevan näillä keleillä kovilla. Turun kaltaisia suuria putkirikkoja Salossa ei ole onneksi sattunut, vain pienempiä.

– Meille on tullut yli kymmenen soittoa ongelmista parin viime päivän aikana. Yleensä kyse on vesimittarin rikkoutumisesta, mutta muutama tonttijohtokin on jäätynyt.

Tyypillinen mittaririkko tapahtuu teknisessä tilassa, jonka ovi on jäänyt raolleen tai lämmitys on säädetty pienelle. Silloin pakkanen saattaa hiipiä lattianrajassa olevan mittarin luo.

– Ihmiset eivät tahdo ymmärtää, että sähköpatteri ei lämmitä lattianrajassa. Kovimmilla pakkasilla avuksi voisi laittaa lämpöpuhaltimen.

Tonttijohdot jäätyvät nykyään harvemmin, koska putket ovat pari metriä maan alla. Sokkelin lähellä putket saattavat kuitenkin olla lähempänä maanpintaa.

– Lumi toimii tonttijohdoissa hyvin eristeenä. Monesti linjat vedetään pihan tai ajotien poikki. Lumesta ei ole apua, kun pihalla kuljetaan.

Lähipäivien sääennusteet huolestuttavat pitkästi yli 30 vuotta vesihuollon kanssa töitä tehnyttä miestä. Kovaa pakkasviikkoa seuraa lämmin jakso, jonka jälkeen pakastaa uudelleen.

– Kun sää lauhtuu, kylmän eteneminen jatkuu betonissa ja kylmä tulee sisälle. Se tiedetään vanhastaan, Peltosalo varoittaa.

Hän toivoo, että omakotitalojen ja kiinteistöjen omistajat kävisivät viimeistään nyt tarkistamassa vesimittarinsa. Jos mittarin paikka askarruttaa, lämmitystä kannattaa lisätä.

– Jos lähtee lomareissulle, kannattaa pyytää vaikka naapuria käymään talossa välillä tai sulkea veden tulo kokonaan, jos se on mahdollista. Sähkökatkokin voi aiheuttaa ongelmia, joista tulee äkkiä isojakin vahinkoja, Harri Peltosalo sanoo.