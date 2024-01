Rahaa riittää pintaremonttiin, mutta ei peruskorjauksiin

Mukavat messut. Paljon yleisöä. Parkkipaikatkin riittivät melko hyvin. Lumikasa

Emme päässeet messuille ollenkaan kun katuja ei aurattu. Oli vain autoilijoiden yksityismessut. Pyöräilijöitä ei haluttu mukaan. Ihmisten sortovuosi

Tietääkö joku, missä olisi aurattu retkiluistelurata lähellä Saloa? Retkiluistimet on

Olipa positiivinen uutinen, että salolaislähtöinen yrittäjä kumppaneineen on ostanut venäläisomistuksessa olleet mökit Matildassa. Tämä on oikea suunta, että venäläisomistuksessa olleet kiinteistöt ja tontit palautuvat suomalaisomistukseen. Toivottavasti näitä omistuksen vaihdoksia tulee paljon lisää. Suomi takaisin

Sillon kun minä olin lapsi, meillä sota-ajan tytöillä oli kaikilla nuket, joita hoivasimme päivät pitkät. Meille kasvoi hoivaamisvietti. Nyt tytöt ja pojat leikkivät kännykällä. Uskon, että nykyinen sairaanhoitajapula johtuu juuri tästä. Hoivaaminen ei kiinnosta. Vanha hoitaja

Huomaan ajattelevani,että tämän päivän elämänmenoa useilla eri elämänalueilla kuvaa vain yksi sana: rajaton. Lähes sanaton

Salon Seudun Sanomat kertoi torstaina (SSS 11.1.), kuinka biojäteastioiden tyhjennysväli on venynyt Salossa osalla asiakkaista normaalia pidemmäksi. Miksi terveystarkastaja ei puutu? Tämä on melkoinen terveydellinen riski sekä kerää rottia,hiiriä yms. jäteastian ympärille nopeasti. Jätehuolto selittää

Voiko Venäjältä kävellä Suomeen, istahtaa Essolle kahville ja munkille ja sen jälkeen pyytää jonkun soittamaan vaikka poliisit hakemaan. Näyttäis onnistuvan

Entä sitten kun Ukrainan sota loppuu? Putin teettää lisää sotavälineitä. Päättää niillä tuhota Tyksin. Missä tehdään korjausleikkaukset? Venäjän tapa sotia on keskittyä siviilikohteisiin ja sairaaloihin. Salon sairaala

Tänä päivänä talojen ostajat ovat valmiit tekemään 30 000 euron pintaremontin kylpyhuoneeseen ja saunaan, jos sisustus on väärän värinen. Eli rahaa on. Mutta samanhintaista, oikeasti talon kuntoa ja ominaisuuksia parantavaa remonttia ei viitsitä ja haluta tehdä. Arvot vinksallaan?

Hassuja nuo määräykset. Nyt kai pitää järjestää kylmävarastot ja kylmäkuljetukset Turkuun, jossa lääkäri toteaa kuolleeksi ihmisen, jonka elintoiminnot ovat päättyneet. Enää ei riitä että suoli ja rakko ovat tyhjentyneet, hengitys lakannut ja sydän pysähtynyt. Direktiivikö?

Suurta halveksuntaa ja kunnianloukkausta vainajia kohtaan on ulkokonteissa säilyttäminen. Omaisillekin tuskallista. Monet asiat ikävällä tolalla. Sairaala ynnä muut

Suomen päättäjät pelastavat maapalloa kasvattamalla hiilijalanjälkeä ja ulkoistamalla ihmiset ja niiden tarpeet elämänkaaren näkymättömiin? Faktat tuovat harmaita hiuksia, mutta fiktio antaa selkeyttä. Päättäjien säästönäkemykset tuovat tuplakustannukset? Elollinen vai eloton?

Mistä Varha saa kotihoitoon lisää hoitajia, jos turvapuhelimen saamiseen vaaditaan säännöllinen kotihoidon asiakkuus? Kannattaisi ajatella ensin

Sitä minä vain pohdin, että eipä ole ollut Loimaan tai Uudenkaupungin sairaaloissa pitkiin aikoihin yöpäivystystä. Pitkä matka niistäkin suunnista on akuuteissa tapauksissa Turkuun, ja Salon seudun suuntaan on sentään käytössä moottoritie. Pohdintaa

Sinä rehellinen ihminen, joka kolhit ruskeaa autoani Plazassa perjantaina: Voisit hyvittää tekosi ja ottaa yhteyttä. Omasi oli punainen. Hieman vastuuta

Ihan turhaan pidätte älämölöä päivystyksen pysymisestä. Niin se on muillakin hyvinvointialueilla viety läpi matkoista huolimatta. Ne on keskitetty isohkoihin sairaaloihin. Keskitytään olennaiseen ja huomioidaan mitä muuta on tulossa, ettei huomio taas kiinnittyisi tuulimyllyjä vastaan taistelemiseen. Sitten huomataan, ettei meillä ole päivystystä, vaan suurimmaksi osaksi yksityinen sairaala. Tulevaisuudessa terveyskeskuspalvelut voivat olla vaikka Halikossa. Olennainen

Pelkkä palkka ei hoitajapulaa ratkaise. Sitä pitää nostaa, mutta tuottavuuden ehdoilla. Nykyinen järjestelmä kannustaa vain olemaan sairauslomalla 60 päivää vuodessa sen näkymättä palkassa mitenkään. Raha ei aina ratkaise

Mikko Pietilästä tulisi hyvä Kela-lääkäri. Ehdottaa, että voi tulla päivällä jos yöllä saa sairaskohtauksen. Painotetaan sairaskohtauksessa nopeasti ottamaan yhteyttä. Missä johtavan johtajan hoitovastuu? Tutkintaan ja vastuuseen