Ranskan pääministeri Elisabeth Borne erosi tehtävästään

Ranskan pääministeri Elisabeth Borne on eronnut tehtävästään, kertoo Ranskan presidentinkanslia. Kanslian mukaan Borne on jättänyt eronpyyntönsä, jonka presidentti Emmanuel Macron on hyväksynyt.

Macron kiitti Bornea viestipalvelu X:ssä esimerkillisestä työstä kansakunnan hyväksi.

Borne ehti olla pääministerinä alle kaksi vuotta. Hän oli vasta toinen nainen Ranskan pääministerinä.

Bornen ero liittyy Macronin hallituksen uudelleenjärjestelyyn. Bornen seuraajaksi on uumoiltu opetusministeri Gabriel Attalia. Jos 34-vuotias Attal tulee valituksi, hänestä tulee Ranskan kaikkien aikojen nuorin pääministeri ja samalla ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen pääministeri.

Politiikan tarkkailijoiden mukaan Macronin on pakko uudistaa hallitustaan, jos hän aikoo pitää sen toimivana myös sen viimeisen kolmen vuoden ajan.

Päästyään toiselle kaudelle vuonna 2022 Macronin suosio on ollut alamäessä muun muassa epäsuositun eläkeuudistuksen ja siirtolaislakien vuoksi. Lisäksi Macronin hallitus on menettänyt enemmistönsä parlamentissa.