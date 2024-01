Riistapäällikkö laskee lumijälkiä kotinurkillaan – talvisiin laskentoihin tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia

Nyt on lunta sopivasti riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin kodin lähellä Paraisilla. Hän aikoo laskea perustamaltaan peltokolmiolta riistan lumijäljet, mutta aina se ei ole onnistunut.

– Ongelma on, että vaikka kolmio olisi olemassa, hyviä laskentapäiviä on vähän, hän sanoo.

Lumijälkien laskenta pelto- ja riistakolmioilla alkaa taas tammikuussa, mutta aina laskenta ei ole onnistunut Varsinais-Suomessa. Tämä lienee yksi syy siihen, että laskemisinto on hiipunut.

– Jos hyvä sarja katkeaa, se on helpompi jättää laskematta myös toisenkin kerran, hän pohtii.

Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson arvelee syyksi myös sen, että lumilaskennoilla seurataan pienriistaa, minkä metsästys ei ole kovin suosittua Varsinais-Suomessa. Pääpaino on hirvieläinjahdissa.

Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo kuitenkin kolmiolaskentojen jatkuvan, sillä vastaavaa seurantajärjestelmää pienriistalle ei ole muualla. Riistakolmioilla on laskettu pienriistaa jo vuodesta 1989 ja peltokolmioillakin vuodesta 1999.

Luken erikoistutkija Andreas Lindén sanoo, että pääsääntöisesti laskennoista ovat vastanneet metsästäjät. Nyt vapaaehtoisten määrä on kuitenkin alkanut laskea koko maassa.

Syytä siihen, miksi into on alkanut hiipua, Lindén ei osaa tarkkaan sanoa, mutta arvelee ainakin rankan tehtävän karsivan vapaaehtoisia.

– Lumessa eteneminen on raskasta puuhaa, riistakolmio on yhteensä 12 kilometriä pitkä.

Peltokolmio on lyhyempi, kuusi kilometriä. Juuri tällaisen laskentareitin Hermansson on perustanut oman kotinsa nurkille jo 2000-luvun alkupuolella. Hän tarpoo reitin yksin.

Lindénin mukaan laskentojen kannalta Varsinais-Suomi ja Uusimaa ovat ongelmallisia alueita juuri huonon lumitilanteen vuoksi. Tämä yhdistettynä talkoohengen hiipumiseen lisää sitä, että reitit jäävät laskematta.

Tutkijoille lumijälkitiedot olisivat kuitenkin arvokkaita. Lindén muistuttaa, että monen pienen riistaeläimen kantaa seurataan vuosittain ainoastaan lumijälkilaskentojen avulla.

Hän sanoo, että laskentojen avulla on saatu selville esimerkiksi se, että metsäjäniksen kanta on puolittunut 35-vuotisen seurantajakson aikana.

– Monille tavallisille piennisäkäslajeille kuten metsäjänikselle, rusakolle, ketulle ja oravalle lumijälkilaskennat ovat ainoa pitkäaikainen seuranta.

Kannanarvioinnin lisäksi lumijälkilaskentojen aineistoja hyödynnetään tutkimuksessa, kun selvitetään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia eläinkantoihin.

Lindén sanoo, että tämä näkyy esimerkiksi siten, että metsäjäniksen, lumikon ja kärpän kannat ovat vähentyneet enemmän maan vähälumisilla alueilla, joilla valkoinen suojaväri ei tuo suojaa lumipeitteen hupenemisen vuoksi.

Lumijälkilaskentoja on käytetty apuna myös eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien esiintyvyyttä tutkittaessa.

Jäljistä näkee, onko oravavuosi

Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson kannustaa laskemaan pienriistaa pelto- tai riistakolmioilla.

– Kolmion pystyy perustamaan itsenäisesti ja ohjeita löytyy netistä.

Hän on havainnut, että Varsinais-Suomessa pienempien laskentareittien eli peltokolmioiden määrä on hiukan elpynyt. Syyksi hän arvelee sen, että Varsinais-Suomesta on alettu tehdä kanalintujen metsästysreissuja muualle Suomeen, jossa lintukanta on vahvempi.

Hermansson sanoo, että pienriistaa metsästäviä kiinnostaa myös pienriistan laskenta. Hän on itse hyvä esimerkki siitä, miksi oma peltokolmio tuli aikoinaan perustettua.

– Aloitin jänisjahdista, mutta nyt metsästän melkein vain peuraa ja metsäkaurista, jotka eivät liity kolmiolaskentaan.

Siitä huolimatta hän on jatkanut laskentaa, joskaan se ei joka vuosi ole onnistunut.

Laskentapäivä määräytyy lumitilanteen mukaan. Reitille kannattaa suunnata, kun maassa on tuore lumikerros.

– Reitiltä lasketaan yhden vuorokauden jäljet, ei vanhoja, Hermansson selittää.

Pitkään pienriistaa laskenut Hermansson sanoo, että jäljistä näkee selkeästi, onko esimerkiksi oravavuosi tai paljon rusakoita.

Peltokolmioiden laskenta-aika on tammikuun alusta maaliskuun alkuun. Laskenta on kehitetty maatalousympäristön, metsän ja asutuksen muodostaman pienipiirteisen etelä- ja länsisuomalaisen maiseman riistakantojen seurantaan.

Riistakolmiolaskentoja aloitellaan tammikuun puolivälissä ja jatketaan helmikuun lopulle.

Kolmiot ovat pysyviä reittejä. Laskennat tehdään vapaaehtoisvoimin.

Lumijälkilaskentoihin perustuvia lajikohtaisia muutoksia tarkastellaan lumijälki-indeksinä. Indeksin muutokset antavat käsityksen kantojen muutoksista, vaikka luku ei kerro kannan kokoa yksilömääränä.