RKP:n Henriksson lähtee ehdokkaaksi kesän europarlamenttivaaleihin

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson lähtee puolueensa ehdokkaaksi kesäkuun europarlamenttivaaleihin. Henriksson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan Helsingissä torstaina.

Henriksson sanoi, ettei olisi voinut nukkua öitään rauhassa, jos ei olisi lähtenyt ehdokkaaksi. Hänen mukaansa on tärkeää, että RKP:n ääni kuuluu Brysselissä ja EU-parlamentissa.

– Olen päättänyt asettua ehdolle, ja teen sen sen takia, että näen, että minulla on erityisen suuri vastuu siitä, että RKP voi turvata paikkansa EU-parlamentissa myös näiden vaalien jälkeen, Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Henriksson painotti, että ottaa europarlamentaarikon tehtävän vastaan, jos tulee valituksi.

Henriksson sanoi päättävänsä tulevaisuudestaan puolueen puheenjohtajana ja opetusministerinä kesäkuussa europarlamenttivaalien tuloksen selvittyä.

– Silloin on uusien päätösten aika, Henriksson sanoi.

Henrikssonin mukaan mahdollisesti tarvittava uusi puheenjohtaja voitaisiin valita RKP:lle syksyllä järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa.

RKP:n seuraava puoluekokous järjestetään kesäkuussa vain viikko europarlamenttivaalien jälkeen. Henrikssonin mukaan tässä kokouksessa ei uutta puheenjohtajaa voitaisi vielä valita, koska kokous on liian pian EU-vaalien jälkeen.

RKP:n nykyinen europarlamentaarikko Nils Torvalds ei aio hakea jatkokautta. RKP:n kärkipoliitikoista on aiemmin ehdokkaaksi kesäkuun eurovaaleihin asettunut kansanedustaja Eva Biaudet, joka kertoi ehdokkuudestaan viime viikolla.

Vahva perusta ministerivuosilta

Henriksson, 60, on toiminut RKP:n puheenjohtajana vuodesta 2016. Opetusministerin tehtävää Henriksson on hoitanut viime kesästä lähtien.

Henriksson on aiemmin toiminut oikeusministerinä vuosina 2011–15 ja 2019–23. Hän on pisimpään oikeusministerinä toiminut henkilö Suomen historiassa. Kansanedustajana Henriksson on ollut vuodesta 2007.

– Näen, että pitkällä kokemuksellani kansanedustajana ja ministerinä minulla on myös jotain annettavaa. Yli kahdeksan vuotta hallituksen EU-ministerivaliokunnassa ja yli kahdeksan vuotta EU:n oikeusministereiden pöydissä on antanut minulle erittäin vahvan ja vankan perustan, Henriksson sanoi.

Ilmoitus herätti spekulaatioita

Henriksson kertoi joulun alla ilmestyneessä Hufvudstadsbladetin haastattelussa harkitsevansa ehdokkuutta eurovaaleissa.

Osa STT:n haastattelemista RKP:n piirijohtajista kertoi tammikuun alussa yllättyneensä Henrikssonin ilmoituksesta. Monet piirijohtajista pitivät todennäköisenä, että Henrikssonin lähtö Brysseliin tarkoittaisi puheenjohtajan vaihtumista, sillä puoluetta on vaikea johtaa Brysselistä.

RKP:n puheenjohtajavaihdoksesta käydyissä spekulaatioissa Henrikssonin seuraajaksi ovat olleet esillä muun muassa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.

Tuomas Savonen