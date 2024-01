Ruusuvuori pääsi lähelle jättiyllätystä Melbournen yössä – maailmantähti Medvedev löysi kuitenkin pelinsä

Tenniksen kaksinpelin suomalaistähti Emil Ruusuvuori oli kiinni suuryllätyksessä, kun hän johti venäläistähti Daniil Medvedeviä erin 2–0 Australian avointen 2. kierroksella. Lopulta maailmanlistan kolmonen ja turnauksessa kolmanneksi sijoitettu Medvedev otti kuitenkin jatkopaikan voittaen erin 3–2 yli nelituntisen ja lähes kello neljään aamuyöstä paikallista aikaa venyneen ottelun.

– Erinomaiset pari ekaa erää. Pystyin toteuttamaan pelisuunnitelmaa ihan loistavasti. Loppujen lopuksi Medvedev oli kuitenkin vahvempi tällaisessa aamuyön väännössä, Ruusuvuori tiivisti.

Ratkaisevassa viidennessä erässä oli takki jo tietyllä lailla tyhjä.

– Loppua kohden sitten kaikki mitä lähti oli annettu tästä kehosta, Ruusuvuori sanoi.

”Ei luovuta yhtään palloa”

Ruusuvuori voitti avauserän 6–3 ja toisen erän katkaisupelillä 7–6 musertaen Medvedevin tie-breakissa 7–1. Medvedev vei kolmannen erän 6–4 ja johti neljättä 4–2, mutta Ruusuvuori taisteli 5–4-johtoon ja oli seuraavassa pelissä kahden pisteen päässä uransa toistaiseksi suurimmasta voitosta. Medvedev selvitti kuitenkin tuon syöttönsä, ja kun kumpikin piti sen jälkeen omansa, mentiin katkaisupeliin. Sen Medvedev vei dominoivasti 7–1.

Yhden grand slam -historian myöhäisimpään ajankohtaan venyneistä otteluista ratkaisi näin viides erä. Siinä Ruusuvuorella ei enää riittänyt paukkuja: syötönmenetys ja Medvedev 2–0-johtoon, 30–0-johdon hukkaaminen heti seuraavassa pelissä ja sitten jo lopullisena niittinä menetys jälleen omassa syöttövuorossa.

Ottelussa yllättävänkin paljon helppoja virheitä tehnyt Medvedev oli jo tietyllä tapaa köysissä, mutta kanveesiin ei maailmantähti kuitenkaan vajonnut. Kuten tenniksessä monesti, tietyt hetket voivat ratkaista paljon, ja niin ehkä oli nytkin.

– Häneltä ei ikinä saa mitään liian helposti, hän ei luovuta yhtään palloa. Kolmannessa ja neljännessä (erässä) hän sai kuitenkin liian helposti murrot erän alkuun, ja hankalaksihan se sitten menee, Ruusuvuori muisteli 3. erän 3. ja 5. peliä sekä 4. erän avannutta syöttövuoroaan.

Medvedev rallatteli huomattavasti harventuneen yleisön edessä 6–0-voittoon ratkaisuerässä ja kolmannelle kierrokselle kanadalaista Felix Auger-Aliassimea vastaan.

– Tämä ottelu jää kyllä muistoihin minulla. Mitä kello on, kolme, neljä? Kova matsi oli. Avauserässä huiskin virheitä joka puolelle. Sitten vaihtelin mailaa, ja lopulta löysin sellaisen, jolla mielestäni pelasin paremmin. No, joskus kyse on vain päänsisäisistä jutuista, mutta tuon mailan kanssa pysyin loppuun asti, Medvedev selosti kenttähaastattelussa.