Ruusuvuori taipui Hongkongin finaalissa Rubleville

Emil Ruusuvuoren uran toinen loppuottelupaikka ei tuonut ensimmäistä ATP-tenniskiertueen kaksinpeliturnausvoittoa. Ruusuvuori hävisi sunnuntaina Hongkongin ATP-tennisturnauksen loppuottelun erin 4–6, 4–6 venäläiselle Andrei Rubleville.

– Andrei, olet yksi kovimmista pelaajista ja mukavimmista kavereista kiertueella; sinä ansaitset tämän. Voitin sinut kerran, mutta tällä kertaa oli sinun vuorosi; uskon meillä tulevan olemaan monia hyviä otteluita tulevaisuudessakin. Kiitos tiimilleni täällä ja muualla, tukenne merkitsee todella paljon. Tämä on loistava kauden avaus ja ei muuta kuin eteenpäin, Ruusuvuori sanoi palkintojenjaossa Tennisliiton nettisivujen mukaan.

Ruusuvuori on kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 69. Hongkongin turnauksen ykkössijoitettu Rublev on maailmanlistan viidentenä.

Nieminen yhä ainoa suomalaisvoittaja

Ensimmäinen erä eteni tasatahtia seitsemänteen peliin asti, jossa Rublev mursi suomalaisen syötön ja meni 4–3-johtoon. Tästä eteenpäin kumpikin pelaaja piti oman syöttönsä erän loppuun asti ja avauserä meni Rubleville 6–4.

Toisessa erässä kumpikin piti syöttönsä yhdeksänteen peliin asti, jolloin Rublev jätti Ruusuvuoren ilman pisteitä suomalaisen syöttövuorolla ja meni 5–4-johtoon. Rublev piti syöttönsä ja kirjautti otteluvoiton 6–4, 6–4.

– Hyvää työtä Emil koko viikon ajalta. Meistä on tullut hyviä tenniskavereita ensimmäisestä tapaamisestamme ja treeneistämme US Openista 2020 tai 2021 lähtien. Olet mukava kaveri ja loistava pelaaja, jolla on yhdet voimakkaimmista peruslyönneistä tenniksessä. Toivon sinulle ja tiimillesi pelkkää hyvää, Rublev sanoi.

Ruusuvuori ja Rublev olivat kohdanneet kolme kertaa aiemmin. Viime vuonna Ruusuvuori nujersi venäläisen Cincinnatin Masters-turnauksessa, mutta vuonna 2023 Australian avoimessa mestaruusturnauksessa ja 2021 Dubaissa Rublev oli parempi.

Ruusuvuorelle loppuottelupaikka oli toinen ATP-kiertueella. Ensimmäisen kerran hän pelasi turnausvoitosta Intiassa vuonna 2022, jolloin Joao Sousa voitti hänet.

Jarkko Nieminen on toistaiseksi ainoa kaksinpelin ATP-turnauksen voittanut suomalaismies. Nieminen voitti ATP-turnauksen Aucklandissa 2006 ja Sydneyssä 2012.