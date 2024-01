Sähkön pörssihinta edelleen korkea – perjantain piikistä tullaan silti reilusti alaspäin

Pörssisähkön hinta laskee perjantaista, mutta on edelleen varsin korkea. Pörssisähkön hinta kipuaa lauantaina korkeimmillaan 37,20 senttiin kilowattitunnilta. Hinta on korkeimmillaan kello 17–18. Pörssisähkön keskihinta on 21,16 senttiä kilowattitunnilta.

Perjantaina pörssisähkön hinta kipusi kalleimmillaan yli kahteen euroon kilowattitunnilta.

Johtaja Tuomas Rauhala kantaverkkoyhtiö Fingridistä sanoi aiemmin STT:lle, että laskeneesta hinnasta huolimatta sähköä kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää harkiten ja sähkön käyttöä ohjata vuorokauden halvimmille tunneille.

Tällä viikolla nähtyjen korkeiden hintojen takana on useita syitä. Ensinnäkin pitkittyneen kireän pakkasjakson takia lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa. Suomessa ei myöskään ole tarpeeksi omaa sähköntuotantoa kattamaan näin korkeita kulutuspiikkejä.

Lisäksi tällä viikolla tuulivoimatuotanto on ollut vähäistä ja osa suomalaisista voimalaitoksista on ollut poissa käytöstä rikkoutumisen takia.